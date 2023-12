Remy Ramjiawan

Volgens Haas-teambaas Guenther Steiner valt het vooral de concurrentie te verwijten dat er geen echte titelstrijd in 2023 is geweest. De teambaas legt in gesprek met Jack Plooij uit dat Max Verstappen heeft gedaan wat hij moest doen en dat de winnaar nooit de schuld kan krijgen dat hij 'te goed' is.

Het team van Haas sloot het 2023-seizoen af als hekkensluiter, daar waar AlphaTauri, Williams en Alfa Romeo allemaal op een bepaald moment op de laatste plek stonden. De Amerikaanse renstal, gefinancierd door Gene Haas, eindigde in 2022 nog als achtste en begon het nieuwe seizoen hoopvol. Toch bleek al snel dat de VF-23 niet de wagen was waarmee de volgende stap kon worden gezet.

Geen snelheid gevonden in VF-23

Steiner moet toegeven dat hij na een paar maanden de bui al zag hangen. "In de openingsfase van het seizoen dachten we nog dat het een goed jaar zou gaan worden, maar vijf maanden laten wisten we dat het een 'shit'-seizoen zou gaan worden. We vonden simpelweg geen snelheid in de auto. Op het moment dat we dat beseften, was het eigenlijk al te laat", zo geeft de teambaas aan. Daar waar Nico Hülkenberg het seizoen afsloot met het oude pakket, koos Kevin Magnussen juist voor de nieuwe versie van de auto. "Ik ben niet tevreden, dat kan ook niet met een tiende plek", zo concludeert Steiner.

Vergelijkbare teams als Red Bull Racing

Ook hij heeft de opmerkingen in 2023 over de dominantie van Verstappen gehoord, maar legt de schuld voor het uitblijven van een titelstrijd bij de concurrentie. "De concurrenten moet gewoon beter worden en je kunt nooit de winnaar de schuld geven dat hij nu veel te goed is. Als een ander het beter doet dan dat jij het doet, verwijt hem dan niet dat hij zo goed is. Je moet Max niets tekort doen, maar gewoon ervoor zorgen dat je zelf verbetert", legt hij uit. Hoewel Haas nog lang niet in staat is Red Bull Racing uit te dagen, ziet Steiner wel concurrenten. "Sommige teams hebben dezelfde kwaliteiten en ook dezelfde infrastructuur als Red Bull Racing. Wij horen daar natuurlijk niet bij, maar er zijn teams die daar ook toe in staat moeten zijn", aldus Steiner.