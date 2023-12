Redactie

Zaterdag 2 december 2023 14:24 - Laatste update: 14:33

Drievoudig wereldkampioen Max Verstappen wil graag de strijd aangaan met Lewis Hamilton, maar dat hoeft volgens de Limburger niet binnen Red Bull Racing te zijn. De afgelopen weken werd er gefantaseerd over een droomopstelling bij het Oostenrijkse team, maar de frictie tussen de twee kemphanen zou volgens Verstappen niet goed zijn.

Onlangs werd bekend dat de vader van Hamilton eerder dit seizoen een balletje had opgegooid bij Red Bull-teambaas Christian Horner. De zevenvoudig kampioen zat toen nog in de situatie dat hij aan het einde van 2023 contractvrij zou zijn en dus keek zijn team rond. Uiteindelijk heeft de Engelsman bijgetekend bij Mercedes, toch werden Verstappen en Horner hun meningen gevraagd over een eventuele overstap van de Brit en in The Telegraph wordt Verstappen er wederom naar gevraagd.

Artikel gaat verder onder video

'Zou nooit werken'

Op de vraag of hij het voor zich zou zien om samen te moeten werken met Hamilton, reageert Verstappen. "Dat zou toch nooit werken." De 26-jarige Limburger wijst vervolgens naar het feit dat het duo waarschijnlijk elkaar de tent uit zou werken, in plaats van het teambelang voorop zetten. "We zouden elkaar zeker proberen te verslaan. Maar ik denk dat het ook goed is om ons in verschillende teams te hebben", zo legt hij uit.

'Rivalen moeten zelf competitief worden'

Volgens de regerend kampioen moeten de andere teams er simpelweg een schepje bovenop doen. "Voor mij is het belangrijk dat onze rivalen ervoor zorgen dat ze competitief genoeg zijn om de strijd aan te gaan. Want anders maakt het niet uit wie je naast elkaar zet, er is maar één auto die het kampioenschap weer wint. En dat is niet wat je wil als fan", sluit Verstappen af.