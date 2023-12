Vincent Bruins

Sergio Pérez liep het podium mis in de Formule 1 Grand Prix van Abu Dhabi vanwege een tijdstraf. De Red Bull Racing-coureur was het niet eens met de straf en beledigde de stewards via de boardradio. Teambaas Christian Horner verdedigt de reactie van de Mexicaan.

Pérez ving de seizoensafsluitende wedstrijd op het Yas Marina Circuit aan vanaf de negende positie, nadat zijn rondetijd vanwege track limits werd afgepakt in Q3. Hij kwam langzaam maar zeker wel sterk naar voren. In de slotfase vocht hij zelfs nog om een podiumplekje, maar in zijn jacht op een trofee kwam hij Lando Norris tegen. Pérez remde laat voor de chicane van bocht 6 en 7 en raakte de McLaren. De stewards onderzochten het incident meteen en besloten Pérez een tijdstraf van vijf seconden te geven. Hierdoor werd de Red Bull niet als tweede, maar als vierde geklasseerd achter Charles Leclerc en George Russell. Pérez was het duidelijk niet eens met de straf en zei over de boardradio: "De stewards zijn een lachertje, man. Ik kan het niet geloven. Ze zijn zo slecht geweest dit jaar, maar dit is een grap. Dat was echt een lachertje."

Boardradio werd helaas uitgezonden

Horner begrijpt de reactie van Pérez wel: "Het probleem is, als je een voetballer bent en je uit je frustraties, dan heb je geen microfoon aan je shirt hangen," begon de teambaas tegenover de aanwezige media. "En je kan zijn frustratie wel begrijpen. Hij verloor een podium na een geweldige race gereden te hebben, dus hij moest eventjes tekeergaan. Maar helaas werden die frustraties op tv uitgezonden." Pérez moest zich melden bij de stewards na de beledigende boardradio. Hij kreeg een formele waarschuwing van de FIA, nadat hij zijn excuses had aangeboden. Verder in zijn uitleg haalde Horner zelfs nog even uit naar Vitantonio Liuzzi. De Italiaan was namelijk een van de vier stewards in Abu Dhabi, maar kwam vroeger als coureur uit voor Red Bull Racing en Scuderia Toro Rosso.

Liuzzi had het moeten begrijpen

"De rijder-steward die hier dit weekend was, stond er vroeger om bekend dat hij zo nu en dan tekeerging, toen hij voor mij reed vele jaren geleden," aldus Horner over Liuzzi. De teambaas vindt daarom dat Liuzzi wel meer rekening had mogen houden met Pérez. Horner lijkt een formele waarschuwing van de FIA dus niet nodig te vinden. "Het gebeurt gewoon. Hij had nou eenmaal het geluk dat het niet werd uitgezonden."