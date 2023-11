Jan Bolscher

Dinsdag 28 november 2023 14:00 - Laatste update: 14:03

Christan Horner vertelt gekscherend dat hij tranen in zijn ogen kreeg toen hij het bedrag zag dat Red Bull Racing aan de FIA moet overmaken om volgend jaar weer deel te mogen nemen aan het wereldkampioenschap Formule 1.

In de Formule 1 moet ieder team voorafgaand aan een nieuw seizoen inschrijfgeld betalen. Dit bedrag is tweeledig: ieder team betaalt een basisbedrag, en daarnaast moet er per gescoord punt een X-bedrag afgetikt worden. Dit basisbedrag ligt voor 2024 op 657.837 dollar. Per gescoord punt moet er 6.575 dollar overgemaakt worden naar het motorsportorgaan. Hoe hoger je eindigt in de ranglijst, hoe hoger het bonnetje dus. Maar dat is nog niet alles. De constructeurskampioen van het afgelopen seizoen, betaalt 7.893 dollar per WK-punt.

Artikel gaat verder onder video

Inschrijfgeld 2024

Red Bull Racing heeft het kampioenschap van 2023 op zeer dominante wijze gewonnen. De renstal van Max Verstappen en Sergio Pérez schreef 21 van de 22 verreden races op haar naam, en eindigde met een recordaantal van 860 punten bovenaan de ranglijst. Een zeer knappe prestatie, maar ook een duur geintje. De Oostenrijkse grootmacht moet vóór 10 december 7.445.817 dollar naar de FIA overmaken, meer dan het dubbele dan de nummer twee: Mercedes.

Luxe probleem

In gesprek met Motorsport.com grapt Horner dat de tranen hem in de ogen sprongen toen hij de forse rekening zag. "Het is natuurlijk een luxeprobleem, want we moesten punten scoren om deze factuur te genereren", gaat de Red Bull Racing-teambaas op een serieuzere noot verder. "Gelukkig valt het niet onder het budgetplafond."

Inschrijfgeld per team voor Formule 1-seizoen 2024