Verstappen sluit seizoen af met zege in Abu Dhabi, Pérez beledigt stewards na straf | GPFans Recap

Vincent Bruins

Zondag 26 november 2023 21:44

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het seizoen van het Formule 1-wereldkampioenschap zit erop. Max Verstappen kwam als eerste over de streep in de Grand Prix van Abu Dhabi en heeft daarmee zijn negentiende overwinning van 2023 gepakt. Vader Jos kwam na de finish nog langs op de boardradio voor een speciaal moment met zijn zoon waar hij zo trots op is. Charles Leclerc reed een sterke race en verklaarde een tactisch spelletje waarin hij Sergio Pérez voorbij liet gaan in de laatste ronde. Lewis Hamilton is blij het seizoen is afgelopen. De Mercedes-coureur maakte een lastige race mee op het Yas Marina Circuit. Hij vond ook dat hij een 'brake check' kreeg van Fernando Alonso, een momentje dat later door de Spanjaard nog werd verklaard. Ondertussen moesten alle teams een vertegenwoordiger naar de stewards sturen, vanwege een overtreding bij de pitstops. Ook Pérez werd nog op het matje geroepen na een beledigende boardradio.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen emotioneel na boardradio vader Jos: "Dit was ons doel samen"

Max Verstappen heeft de Grand Prix van Abu Dhabi op zijn naam weten te schrijven om een dominant seizoen in stijl af te kunnen sluiten. Vader Jos kwam nog langs op de boardradio na de finish op het Yas Marina Circuit en vertelde zijn zoon: "Ik ben ontzettend trots op jou, schat. Ongelooflijk. Duizend ronden aan kop gereden, negentien overwinningen, helemaal top." Max reageerde emotioneel bij Viaplay: "Ik heb natuurlijk heel veel dingen met mijn vader meegemaakt van kleins af aan. Hij heeft er ook heel veel voor gelaten om mij in de Formule 1 te krijgen. Ik probeer het natuurlijk beter te doen dan hij in de Formule 1 en dat was eigenlijk altijd ons doel samen. En als je dan nu hier staat met 54 overwinningen en het seizoen dat we nu hebben meegemaakt, dan kijk je daar natuurlijk wel een beetje op terug." Meer lezen? Klik hier!

Leclerc dacht niet aan overwinning: "Doel was om Mercedes te verslaan"

Charles Leclerc vertrok zondagmiddag in Abu Dhabi vanaf P2 en kwam ook op die plek binnen. De Monegask kon in de openingsfase nog even de druk op Max Verstappen zetten, maar was vooral bezig met het gevecht met Mercedes om de tweede plek bij de constructeurs. Aan het einde van de race koos Leclerc ervoor om Sergio Pérez er bewust voorbij te laten in de hoop dat hij er voordeel bij zou hebben. "Nee, dat heb ik allemaal op het laatst bedacht. Het was de bedoeling dat hij voor George [Russell] zou eindigen met die vijf seconden [straf]. Ik probeerde hem DRS en de slipstream te geven, maar het was niet genoeg. Aan de ene kant ben ik erg blij, want eigenlijk hadden we het niet veel beter kunnen doen, want het was geen vast gegeven dat we de tweede auto hadden dit weekend. We deden alles goed met de strategie op de baan, maar het is jammer dat we derde zijn geëindigd in het constructeursklassement." Meer lezen? Klik hier!

Hamilton opgelucht dat seizoen voorbij is: "Kijk nergens naar uit"

Lewis Hamilton heeft 2023 afgesloten met een negende positie in de Grand Prix van Abu Dhabi. Dankzij het podium van George Russell en de vijftien punten die daarbij horen, en dankzij de twee punten van Hamilton wist Mercedes de tweede plek bij de constructeurs te behouden voor Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen lijkt er blij mee te zijn dat dit seizoen eindelijk is afgelopen. "Hier zijn we zo ontzettend blij mee, want Red Bull heeft zo'n grote voorsprong," reageerde Hamilton bij Viaplay, nadat Mercedes de tweede plek in het constructeurskampioenschap had veiliggesteld. "Ferrari had aan het einde van het jaar ook een sterke pace, dus George heeft het goed gedaan door die plek te verdedigen." Op de vraag of hij uitkijkt naar volgend jaar, waarbij er hopelijk een betere auto op hem staat te wachten, is hij duidelijk: "Ik kijk als ik heel eerlijk ben, nergens naar uit." Meer lezen? Klik hier!

Alonso verklaart 'brake test' bij Hamilton: 'Deed dat tien jaar geleden al en toen won ik ook'

Fernando Alonso heeft het seizoen afgesloten met de zevende positie in de Grand Prix van Abu Dhabi en finishte daarmee twee plekjes voor Lewis Hamilton. De twee rivalen kwamen elkaar na de laatste pitstop tegen, waarna Hamilton vond dat hij een 'brake test' had gekregen van de Aston Martin-coureur. Alonso verklaarde dat hij Hamilton voorbij wilde laten om achter hem te komen bij het DRS-detectiepunt om zelf de DRS te krijgen. In de auto dacht hij terug aan de Grand Prix van Canada in 2013, waarin de twee kampioenen dat tactische spelletje ook al speelden. "We deden hetzelfde in Canada, volgens mij in 2012 [2013]," legde de Aston Martin-coureur uit tegenover RaceFans. "Dus elf [tien] jaar na dat momentje, we proberen gewoon de DRS aan de ander te geven, remmend voor bocht vijf. In beide gevallen won ik." Meer lezen? Klik hier!

FIA riep alle teams op na overtreding oogbescherming en deelt informele waarschuwing uit

Tijdens de pitstops in de Grand Prix van Abu Dhabi kwam een melding binnen dat Lewis Hamilton zou worden onderzocht vanwege een mogelijke 'pit stop infringement'. De zevenvoudig wereldkampioen was niet de enige, want er volgde ook nog meldingen van Max Verstappen, Pierre Gasly, Zhou Guanyu, Alexander Albon en Logan Sargeant. Na de race werd een vertegenwoordiger van ieder team naar de stewards gefloten. Het ging erom dat leden van elke pitcrew niet de juiste oogbescherming op hadden, waarmee artikel 34.13 van de sportieve reglementen werd overtreden. De FIA liet de teams gaan met een informele waarschuwing. De internationale autosportbond meldde: "De veiligheid van leden van het team staat voorop. Van alle teams wordt gevraagd om de nadruk te leggen op het belang van oogbescherming van al het personeel dat werkt aan de auto, en om ervoor te zorgen dat dit artikel door alle teamleden in de toekomst wordt gerespecteerd." Meer lezen? Klik hier!

Pérez biedt stewards excuses aan, FIA deelt formele waarschuwing uit

Sergio Pérez finishte als tweede in de Grand Prix van Abu Dhabi, maar de coureur van Red Bull Racing viel terug naar de vierde positie, vanwege een tijdstraf na contact met Lando Norris. Hij was het niet eens met de straf en beledigde de stewards via de boardradio: "De stewards zijn een grap, man. Ik kan het niet geloven. Ze zijn zo slecht geweest dit jaar, maar dit is een grap. Dat was echt een grap." Omdat Pérez met deze opmerkingen de stewards heeft beledigd, heeft hij artikel 12.2.1.k van de International Sporting Code van de FIA overtreden, waarin staat dat wangedrag jegens stewards of personeelsleden van de FIA niet wordt getolereerd. De 33-jarige uit Guadalajara heeft de stewards zijn oprechte excuses aangeboden en legde uit dat hij deze opmerkingen maakte, toen de gemoederen verhit waren en dat hij niet nadacht over het feit dat het uitgezonden kon worden en de impact die dat heeft. Het speet hem dat de opmerkingen beledigend konden overkomen en de sport kunnen beschadigen, iets wat hij in de toekomst wil vermijden. De FIA besloot Pérez een formele waarschuwing te geven. Meer lezen? Klik hier!