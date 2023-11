Vincent Bruins

Zondag 26 november 2023 17:34 - Laatste update: 17:43

Lewis Hamilton heeft 2023 afgesloten met een negende positie in de Formule 1 Grand Prix van Abu Dhabi. Dankzij het podium van George Russell en de vijftien punten die daarbij horen, en dankzij de twee punten van Hamilton wist Mercedes de tweede plek bij de constructeurs te behouden voor Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen lijkt er blij mee te zijn dat dit seizoen eindelijk is afgelopen.

Hamilton ving de laatste wedstrijd van het seizoen op het Yas Marina Circuit aan vanaf de elfde positie. Hij won meteen een plekje na de slechte start van Nico Hülkenberg en later ging de Mercedes-coureur ook nog voorbij aan Pierre Gasly. Er was nog wel even licht contact met de Alpine van laatstgenoemde, maar daar zou verder geen onderzoek naar worden gedaan. Na de tweede en laatste pitstop kwam hij Alonso tegen die recht voor zijn neus terug de baan op kwam. De Spanjaard begon de race vanaf de zevende plaats en vecht voor de vierde plek in het kampioenschap. Hamilton gaf aan dat Alonso hem een 'brake test' gaf. Alonso probeerde een tactisch spelletje te spelen door de Mercedes er voorbij te laten om zelf de DRS te krijgen. Uiteindelijk bleef Alonso alsnog Hamilton voor en dus kwam laatstgenoemde als negende over de streep.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Russell boekt dubbel succes met Mercedes in Abu Dhabi: "Paar drinken vanavond"

Complimenten voor Russell

"Hier zijn we zo ontzettend blij mee, want Red Bull heeft zo'n grote voorsprong," reageerde Hamilton bij Viaplay, nadat Mercedes de tweede plek in het constructeurskampioenschap had veiliggesteld. "Ferrari had aan het einde van het jaar ook een sterke pace, dus George heeft het goed gedaan door die plek te verdedigen." Op de vraag of hij uitkijkt naar volgend jaar, waarbij er hopelijk een betere auto op hem staat te wachten, is hij duidelijk: "Ik kijk als ik heel eerlijk ben, nergens naar uit. Ik kijk vooral uit naar morgen." Want dan gaat de winterstop voor Hamilton en zijn collega's in.