Jeen Grievink

Zondag 26 november 2023 16:16 - Laatste update: 16:22

George Russell heeft tijdens de F1 Grand Prix van Abu Dhabi een tweevoudig succes geboekt. Niet alleen verscheen hij - mede door de tijdstraf voor Sergio Pérez - op het podium, maar ook pakte hij met Mercedes de tweede plek in het constructeurskampioenschap. Na afloop was hij dan ook absoluut tevreden.

Het bleef op twee fronten tot het allerlaatste moment spannend voor Russell en Mercedes. Kon er een podiumplek worden binnengesleept én was dit - in combinatie met het resultaat van Lewis Hamilton - voldoende om Ferrari achter zich te houden in de strijd om de tweede plek bij de constructeurs. Het antwoord op beide vragen bleek een volmondige ja te zijn. Russell kwam weliswaar niet als derde auto over de streep, maar door de tijdstraf van Pérez, schoof hij toch nog een plekje op en mocht hij plaatsnemen op het podium. Uiteindelijk haalde hij en teamgenoot Hamilton ook voldoende punten binnen om definitief de tweede plaats bij de constructeurs veilig te stellen.

Russell blij met tweevoudig succes in Abu Dhabi

Russell kon na afloop van de race op het Yas Marina Circuit niet anders dan tevreden zijn. "Het betekent zo veel. Er zijn zo veel mensen, onder meer in de fabriek, die zo hard gewerkt hebben om dit te bereiken in een uiterst uitdagend seizoen", zo vertelde hij bij interviewer David Coulthard. "Ik heb ze (het team, red.) een paar keer in de steek gelaten dit jaar, dus om het vandaag over de streep te kunnen trekken is fijn." Russell erkent dat het nog wel even spannend werd aan het einde van de race. "Het was krap met Checo aan het einde en ik dacht dat Charles me nog op zou houden, maar respect dat hij het netjes hield."

Russell werd verrast door aanstormende Pérez

Russell geeft toe dat hij verrast werd door Pérez. "Checo kwam echt uit het niets [dichtbij], dus ik weet niet zo goed wat daar gebeurde, want we hadden een goede snelheid, maar het werd wel zwaar aan het einde met de banden. Maar ik ben heel blij dat we P2 voor het team hebben kunnen veiligstellen. Ik denk dat we er wel een paar gaan drinken vanavond."