Vincent Bruins

Zondag 26 november 2023 18:16

Maar liefst zes coureurs, waaronder Max Verstappen en Lewis Hamilton, werden na de Formule 1 Grand Prix van Abu Dhabi onderzocht door de stewards, vanwege een overtreding tijdens de pitstops. Uiteindelijk besloot de FIA om alle teams op het matje te roepen om iedereen eraan te herinneren dat veiligheid voorop hoort te staan.

Verstappen wist de laatste wedstrijd van het seizoen op het Yas Marina Circuit op zijn naam te schrijven vanaf pole position. Sergio Pérez kwam als tweede over de streep, maar viel vanwege een tijdstraf na contact met Lando Norris terug naar P4 achter Charles Leclerc en George Russell. Norris completeerde de top vijf voor Oscar Piastri, Fernando Alonso, Yuki Tsunoda, Hamilton en Lance Stroll. Tijdens de pitstops kwam de melding binnen dat Hamilton zou worden onderzocht vanwege een mogelijke 'pit stop infringement'. De zevenvoudig wereldkampioen was niet de enige, want er volgde ook nog meldingen over Verstappen, Pierre Gasly, Zhou Guanyu, Alexander Albon en Logan Sargeant. Na de race werd een vertegenwoordiger van ieder team naar de stewards gefloten.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen oppert aantal wijzigingen voor circuit Abu Dhabi: "Zou het racen helpen"

Informele waarschuwing

Het ging erom dat leden van elke pitcrew niet de juiste oogbescherming op hadden, waarmee artikel 34.13 van de sportieve reglementen werd overtreden, waarin staat: "Al het teampersoneel dat werkzaamheden aan een auto uitvoert in de pitstraat, wanneer de auto op de plek voor een pitstop staat tijdens de kwalificatie, Sprint Shootout, Sprint of race, moet een helm dragen die aan de vereisten voldoet of deze overtreft van ECE 22.05 - Europese motorhelm, DOT - USA motorhelm of JIS T8133-2015, klasse 2 - JPN veiligheidshelm voor autogebruikers. Het gebruik van de juiste oogbescherming is verplicht."

De FIA laat de teams gaan met een informele waarschuwing. De internationale autosportbond meldt: "De veiligheid van leden van het team staat voorop. Van alle teams wordt gevraagd om de nadruk te leggen op het belang van oogbescherming van al het personeel dat werkt aan de auto, en om ervoor te zorgen dat dit artikel door alle teamleden in de toekomst wordt gerespecteerd."