Vincent Bruins

Zondag 26 november 2023 18:52

Sergio Pérez finishte als tweede in de Formule 1 Grand Prix van Abu Dhabi, maar de coureur van Red Bull Racing viel vanwege een tijdstraf terug naar de vierde stek. Hij was het niet eens met de straf en beledigde de stewards via de boardradio. De teamgenoot van Max Verstappen werd daar vervolgens voor op het matje geroepen.

Pérez ving de wedstrijd op het Yas Marina Circuit aan vanaf de negende positie, nadat zijn rondetijd vanwege track limits werd afgepakt in Q3. De Mexicaan kwam langzaam maar zeker wel sterk naar voren. In de slotfase vocht hij zelfs nog om een podiumplekje, maar in zijn jacht op een trofee kwam hij Lando Norris tegen. Pérez remde laat voor de chicane van bocht 6 en 7 en raakte de McLaren. De stewards onderzochten het incident meteen en besloten Pérez een tijdstraf van vijf seconden te geven. Hierdoor werd de Red Bull niet als tweede, maar als vierde geklasseerd achter Charles Leclerc en George Russell. Pérez was het duidelijk niet eens met de straf en zei over de boardradio: "De stewards zijn een grap, man. Ik kan het niet geloven. Ze zijn zo slecht geweest dit jaar, maar dit is een grap. Dat was echt een grap."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen na overwinning in Abu Dhabi: "Wordt lastig om dit volgend jaar nog eens te doen"

Pérez biedt excuses aan

Omdat Pérez met deze opmerkingen de stewards heeft beledigd, heeft hij artikel 12.2.1.k van de International Sporting Code van de FIA overtreden, waarin staat dat wangedrag jegens stewards of personeelsleden van de FIA niet wordt getolereerd. De 33-jarige uit Guadalajara heeft de stewards zijn oprechte excuses aangeboden en legde uit dat hij deze opmerkingen maakte, toen de gemoederen verhit waren en dat hij niet nadacht over het feit dat het uitgezonden kon worden en de impact die dat heeft. Het speet hem dat de opmerkingen beledigend konden overkomen en de sport kunnen beschadigen, iets wat hij in de toekomst wil vermijden. De stewards hebben zijn excuses geaccepteerd en benadrukte dat Pérez er niet om bekendstaat om dit vaker te doen en altijd zeer respectvol is geweest naar de stewards. Het incident met Norris zelf werd ook nog besproken en Pérez legde uit dat hij de straf nog steeds onterecht vond, maar de kant van de stewards wel begreep. De FIA heeft besloten om Pérez een formele waarschuwing te geven.