Jan Bolscher

Zondag 26 november 2023 15:47 - Laatste update: 16:30

Max Verstappen heeft het Formule 1-seizoen van 2023 in stijl afgesloten in Abu Dhabi. Op het Yas Marina circuit hengelde de Nederlander zijn negentiende overwinning van het seizoen op overtuigende wijze binnen.

Verstappen ving de laatste race van het jaar aan vanaf pole position, nadat hij op zaterdag op verrassende wijze de snelste rondetijd op het bord zette. Bij de start werd drievoudig wereldkampioen flink over druk gezet door de aanvallende Charles Leclerc, maar de Monegask kon al na enkele ronden het racetempo van Verstappen niet meer bijbenen. Uiteindelijk kwam de 26-jarige Red Bull Racing-coureur met een voorsprong van achttien seconden als eerste over de streep.

Artikel gaat verder onder video

Ongelofelijk seizoen

"Het was een ongelofelijk seizoen. Het was emotioneel om voor het laatst in deze auto te zitten. Ik wil iedereen bij Red Bull bedanken. Het was een geweldig jaar, en het wordt lastig om dit nog eens te doen. We willen natuurlijk altijd beter, maar soms betekent dat niet per se dat je meer moet winnen. We gaan hard werken voor volgend jaar. De andere teams ook, dus we zijn klaar voor het gevecht."