Vincent Bruins

Zondag 26 november 2023 19:36

Fernando Alonso heeft het seizoen afgesloten met de zevende positie in de Formule 1 Grand Prix van Abu Dhabi en finishte daarmee twee plekjes voor Lewis Hamilton. De twee rivalen kwamen elkaar na de laatste pitstop tegen, waarna Hamilton vond dat hij een 'brake test' had gekregen van de Aston Martin-coureur. Alonso verklaart het momentje.

Hamilton ving de laatste wedstrijd van het seizoen op het Yas Marina Circuit aan vanaf de elfde positie. Hij won meteen een plekje na de slechte start van Nico Hülkenberg en later ging de Mercedes-coureur ook nog voorbij aan Pierre Gasly. Er was nog wel even licht contact met de Alpine van laatstgenoemde, maar daar zou verder geen onderzoek naar worden gedaan. Alonso was ondertussen aan het vechten om zijn zevende plek in de race te behouden. Na de tweede en laatste stop kwam hij voor de neus van Hamilton terecht. De Spanjaard ging even flink op de rem vóór de remzone van de haarspeldbocht, de vijfde bocht op de baan in Abu Dhabi, waarna Alonso door de stewards werd genoteerd voor 'driving erratically': onvoorspelbaar rijgedrag. Hij had mogelijk Appendix L, Chapter IV, artikel 2e van de International Sporting Code overschreden, maar uiteindelijk zou hij geen straf krijgen. Hamilton vertelde over het incident via de boardradio: "Hij gaf me gewoon een brake test! Ik kreeg een brake test, ver vóór de remzone!"

Alonso denkt terug aan Canada 2013

Alonso verklaarde dat hij Hamilton voorbij wilde laten om achter hem te komen bij het DRS-detectiepunt om zelf de DRS te krijgen. In de auto dacht hij terug aan de Grand Prix van Canada in 2013, waarin de twee kampioenen dat tactische spelletje ook al speelden. "We deden hetzelfde in Canada, volgens mij in 2012 [2013]," legde de Aston Martin-coureur uit tegenover RaceFans. "Dus elf [tien] jaar na dat momentje, we proberen gewoon de DRS aan de ander te geven, remmend voor bocht vijf. In beide gevallen won ik. Dus dat is oké."

Alonso maakt zich niet druk om de beschuldiging van Hamilton: "Lewis is uiteraard heel slim, begrijpt de sport heel goed en heeft een boel ervaring. Maar ik heb dat nog meer." Hamilton benadrukte echter dat hij echt niet onder de indruk was van het rijgedrag van Alonso: "We gingen volgas, 400 à 300 meter voor de bocht. Ik reed 290 kilometer per uur en die gast remt plotseling heel erg af," aldus de Mercedes-coureur.