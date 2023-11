Jan Bolscher

Zondag 26 november 2023 09:29

Lewis Hamilton gaat in op de bewering van Christian Horner dat Lewis Hamilton contact zou hebben gehad met Ferrari over een stoeltje in 2024. De zevenvoudig wereldkampioen is naar eigen zeggen goed bevriend met kopstukken van het team, maar verder dan dat gaat het niet.

Hamilton werd in aanloop naar het raceweekend in Abu Dhabi plotseling onderwerp van gesprek, toen Red Bull Racing-teambaas Christian Horner naar buiten bracht dat het kamp van de Brit meerdere keren contact met hem zou hebben gezocht over het stoeltje naast Max Verstappen. Hamilton ontkende dit, waarna Horner suggereerde dat het de vader van de Mercedes-coureur was die de situatie even kwam peilen. Later bagatelliseerde Horner dit door te zeggen dat het niet meer dan gebruikelijk is om even te praten.

Goede vriendschap met Ferrari-kopstukken

Daar bleef het echter niet bij. In datzelfde gesprek beweerde Horner ook dat Hamilton gesprekken met Ferrari-president John Elkann en teambaas Fred Vasseur heeft gevoerd over een stoeltje voor 2024. Ook onzin, aldus de 38-jarige Brit: "Ik ken John heel goed", citeert PlanetF1. "We hebben elkaar jaren geleden ontmoet op het Google Camp. Ik ging naar een Google Camp in Sicilië en daar is onze vriendschap ontstaan. Sindsdien zijn we in contact gebleven."

Veel contact

Hamilton vervolgt: "Ik ken Fred sinds 2005, we hebben altijd een goede relatie gehad en vaak gesprekken gevoerd, vooral sinds hij in de Formule 1 werkt. We hadden logischerwijs constant contact toen ik in zijn team reed, maar als je naar de Formule 1 gaat, heb je minder contact met de Formule 2." Hamilton won in 2006 het Formule 2-kampioenschap met ART Grand Prix, waar Vasseur destijds aan het roer stond. "Sinds hij terug is in de Formule 1 hebben we vaker contact en meer gesprekken gevoerd. We hebben ook samen gereisd met Toto [Wolff, Mercedes-teambaas], maar verder dan dat gaat het niet."