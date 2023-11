Vincent Bruins

Max Verstappen heeft de Formule 1 Grand Prix van Abu Dhabi op zijn naam weten te schrijven om een dominant seizoen in stijl af te kunnen sluiten. De regerend wereldkampioen reageerde emotioneel op vader Jos die zijn trots liet blijken via de boardradio.

Nooit eerder heeft een coureur zo'n goed seizoen meegemaakt in de koningsklasse van de autosport als Verstappen in 2023. Met nog zes Grands Prix te gaan, na de Sprint in Qatar, stelde hij de titel al veilig. De Red Bull-coureur won maar liefst 19 van de 22 wedstrijden dit jaar, waarvan twaalf keer vanaf pole position. Daar kwamen nog negen bonuspuntjes bij voor de snelste ronde. Daarnaast won Verstappen ook nog eens vier van de zes sprintraces. Hij reed meer dan duizend ronden aan de leiding en scoorde een recordbrekende 575 punten, meer dan twee keer zoveel als teamgenoot Sergio Pérez.

Enorm trots

"Het is bizar natuurlijk," zo blikt Verstappen bij Viaplay terug op zijn dominante seizoen. "Het team, en van mijn kant ook, we zijn enorm trots op wat we hebben gepresteerd dit jaar, een super gevoel. Ook in deze race, in de laatste paar ronden, begon ik een beetje om me heen te kijken in de cockpit en een beetje te draaien, wetende dat dit de laatste paar rondjes in deze auto gaan zijn. Ik weet gewoon dat het de komende jaren heel lastig wordt om een seizoen als dit nog een keer mee te maken." Op de vraag of dat wat met hem deed, antwoordde de Nederlander: "Ja, meer dan normaal. Ik ben natuurlijk 26 en natuurlijk hoop je altijd het elk seizoen iets beter te doen, maar dit kan bijna niet beter."

Jos op de boardradio

Vader Jos kwam nog langs op de boardradio na de finish in Abu Dhabi en vertelde zijn zoon: "Ik ben ontzettend trots op jou, schat. Ongelooflijk. Duizend ronden aan kop gereden, negentien overwinningen, helemaal top." Max reageerde emotioneel bij Viaplay: "Ik heb natuurlijk heel veel dingen met mijn vader meegemaakt van kleins af aan. Hij heeft er ook heel veel voor gelaten om mij in de Formule 1 te krijgen. Ik probeer het natuurlijk beter te doen dan hij in de Formule 1 en dat was eigenlijk altijd ons doel samen. En als je dan nu hier staat met 54 overwinningen en het seizoen dat we nu hebben meegemaakt, dan kijk je daar natuurlijk wel een beetje op terug."