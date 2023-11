Verstappen vervolgt 'stickeroorlog' tegen Leclerc en Norris voor GP Abu Dhabi

Vincent Bruins

In aanloop naar de Formule 1 Grand Prix van Abu Dhabi hing er duidelijk een relaxte sfeer onder de coureurs. Max Verstappen en Charles Leclerc gingen dan ook lachend verder met de zogeheten 'stickeroorlog' en ook Lando Norris raakte erbij betrokken.

Yas Marina Circuit speelt momenteel gastheer van de seizoensfinale van de koningsklasse van de autosport. Verstappen leidt halverwege de wedstrijd vanaf pole position voor Leclerc die in zijn Ferrari in de openingsfase nog wel in de aanval kon. De Monegask moet echter zijn meerdere erkennen in de regerend wereldkampioen die een gat van meer dan acht seconden heeft weten te slaan. Achter Verstappen en Leclerc vinden we George Russell op de derde stek, nadat hij de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris wist in te halen.

Stickeroorlog

Het hele seizoen zijn Red Bull Racing, Ferrari en McLaren verwikkeld in een zogeheten 'stickeroorlog': stiekem stickers van je eigen team plakken op de spullen of zelfs de coureurs van het andere team. Ook vóór de wedstrijd in Abu Dhabi kreeg deze strijd een vervolg. Verstappen wist Red Bull-stickers te plakken op het overall van Leclerc, maar de Ferrari-coureur pakte de Nederlander nog weer even terug. Tijdens de parade kreeg Verstappen nog lachers op de hand, toen hij een sticker wist te plakken op de rug van Norris, zoals hier is te zien.