Jan Bolscher

Zondag 26 november 2023 10:39

Max Verstappen kan zich vinden in het besluit van de FIA om inhalen bij de uitgang van de pitstraat niet meer toe te staan. Volgens de Red Bull Racing-coureur is de situatie echter nog niet perfect, en moet er een consistentere oplossing komen.

Verstappen stond tijdens de eerste vrije training in Abu Dhabi zijn RB19 af aan Jake Dennis, waardoor hij op vrijdagochtend geen meters kon maken. De tweede vrije training werd twee keer stilgelegd met een rode vlag, en dus begon de tijd te dringen voor de drievoudig wereldkampioen. In een poging zo snel mogelijk de baan op te kunnen, haalde hij voor de uitgang van de pitstraat meerdere langzaam rijdende auto's in.

Artikel gaat verder onder video

LIVE: Goedemorgen GPFans met onder andere Larry ten Voorde en Joey Alders vanaf 10:00 uur

Inhalen bij uitgang pitstraat

Dit ging allemaal net goed, waarna de wedstrijdleiding besloot in te grijpen. Aan de event notes voor het raceweekend in Abu Dhabi werd op zaterdagochtend toegevoegd dat het verboden is om auto's in te halen bij de uitgang van de pitstraat, tenzij "een auto vertraagt vanwege een duidelijk probleem." Op zich logisch, maar ook verwarrend. Zo werd er in Brazilië juist gezegd dat coureurs in de pitstraat elkaar aan de rechterkant in mochten halen.

Op zoek naar consistente oplossing

Verstappen kan zich echter vinden in deze nieuwe 'Verstappen-regel', al is er nog wel werk aan de winkel: "Wij als coureurs zijn er in de briefing mee akkoord gegaan om dat te doen", klinkt het tijdens de persconferentie na afloop van de kwalificatie. "Anders had je denk ik weer gezien wat er gisteren gebeurde. Op dit moment is het allemaal nog niet perfect, dus we moeten met een betere oplossing komen. We blijven nadenken over wat dat is."