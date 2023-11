Leclerc dacht niet aan overwinning: "Doel was om Mercedes te verslaan"

Remy Ramjiawan

Charles Leclerc vertrok zondagmiddag in Abu Dhabi vanaf P2 en komt ook op die plek binnen. De Monegask kon in de openingsfase nog even de druk op Max Verstappen zetten, maar was vooral in gevecht met Mercedes om de tweede plek in het klassement.

Leclerc reed een tactische wedstrijd, waarbij hij aan het einde van de race Sergio Pérez nog vrijwillig voorbij liet. Ferrari was op dat moment nog in gevecht met Mercedes om de tweede plek, maar het was tevergeefs, want Sainz eindigde uiteindelijk buiten de punten en Pérez viel met zijn vijf seconden-straf ook achter Russell. Ferrari sluit het seizoen uiteindelijk af als nummer drie van het kampioenschap.

Bewust Pérez er voorbij laten

Aan het einde van de race koos Leclerc ervoor om Pérez er bewust voorbij te laten in de hoop dat hij er voordeel bij zou hebben. "Nee, dat heb ik allemaal op het laatst bedacht. Het was de bedoeling dat hij voor George zou eindigen met die vijf seconden. Ik probeerde hem DRS en de slipstream te geven, maar het was niet genoeg. Aan de ene kant ben ik erg blij, want eigenlijk hadden we het niet veel beter kunnen doen, want het was geen vast gegeven dat we de tweede auto hadden dit weekend. We deden alles goed met de strategie op de baan, maar het is jammer dat we derde zijn geëindigd in het constructeursklassement."

Strijd om koppositie

Hoewel Leclerc dus vooral bezig was met het constructeurskampioenschap, kon hij aan het begin van de race nog even kijken naar de koppositie. "Ik probeerde die eerste plek te pakken, maar we weten dat we het in de race normaliter tegen hen (Red Bull Racing) afleggen. Dus zelfs als ik Max zou hebben ingehaald, dan had hij mij later in de race wel weer teruggepakt. Mijn enige doel van de race was om Mercedes te verslaan, dus ik wilde niet te veel van de banden verslijten en te veel tijd verliezen met Max, maar het was erg leuk.