Brian Van Hinthum

Dinsdag 21 november 2023 07:59

Sergio Pérez kwam zondag tijdens de Grand Prix van Las Vegas als derde over de streep na een knappe inhaalrace vanaf P11. Er had zelfs nog wat meer in gezeten, maar de Mexicaan liet zich het kaas van de tortilla eten door een late aanval van Charles Leclerc. Karun Chandhok denkt dat Pérez zichzelf wel voor zijn kop kan slaan.

Pérez wist na zijn teleurstellende twaalfde plek in de kwalificatie dat er op zondag werk aan de winkel was in Las Vegas. Door de straf van Carlos Sainz mocht de Mexicaan zijn race vanaf P11 aanvangen om zichzelf naar voren te vechten, al liep hij vroeg in de race tegen schade en dus de eerste tegenvaller aan. De man uit Guadalajara ging niet bij de pakken neer zitten, vocht zich terug, reed zelfs even aan de leiding en mocht uiteindelijk mee naar het podium als derde. Er leek zelfs wat meer in te zitten, daar hij vlak voor het einde van de race nog tweede reed.

Voor zijn kop slaan

Toch liet hij zich in de slotfase verrassen door Leclerc en moest hij de Ferrari-coureur voorrang verlenen. Pérez gaf na afloop aan dat hij niet verwacht had dat de Monegask daar had zat en Chandhok denkt dat de teamgenoot van Max Verstappen er behoorlijk ziek van is. "Ik denk dat Checo zichzelf wel voor zijn kop kan slaan omdat het in de laatste ronde van de race gebeurt. Ik denk dat hij vanaf bocht twaalf tot bocht veertien spijt heeft dat hij niet richting de binnenkant ging om te verdedigen. Nu zette hij de deur gewoon open", analyseert hij op Sky Sports.

Uitnodiging

De voormalig Formule 1-coureur vervolgt: "Hij bleef flink aan de rechterkant zitten en stuurde een uitnodiging voor een aanval, die altijd ging gebeuren bij de laatste bocht van de laatste ronde. Helaas voor Pérez, kwam hij aan de verkeerde kant van de streep uit. Hij gaf hem gewoon een uitnodiging. Ik denk dat wanneer Pérez richting de overkant was gegaan, dat Leclerc moeite had gehad om erlangs te komen. Charles deed het geweldig om aan de binnenkant aan te vallen en Pérez had vanaf P11 een goede race, maar ik denk dat hij tweede had kunnen zijn."