Brian Van Hinthum

Maandag 20 november 2023 19:06

Het team van Mercedes beleefd dit seizoen de nodige pieken en dalen en de Duitse formatie blijft maar zoekende met de auto. In Las Vegas kwamen de Zilverpijlen niet verder dan de zevende en achtste plaats. Sky Sports-verslaggeefster Danica Patrick concludeert dat Toto Wolff er 'verslagen' uitziet.

Daar waar de prestaties van Mercedes na een aantal goede upgrades steeds beter werden en hoop boden richting het einde van het seizoen, gaat het de laatste tijd weer niet van een leien dakje. Zo werd het op Interlagos een weekend om snel te vergeten voor Wolff en zijn team. Het hele weekend liep de ooit zo dominante formatie van de Oostenrijker compleet achter de feiten aan. Dat nota bene op het circuit waar Mercedes vorig jaar in het lastige 2022-seizoen de beste race van het seizoen wist te noteren.

Verslagen Wolff

Ook in Las Vegas werd het eigenlijk weer niet wat men ervan gehoopt had. De Zilverpijlen hadden weliswaar de nodige pech in de gokstad, maar helemaal tevreden met de zevende en achtste plek is men ongetwijfeld niet. Na de race bespreken de analisten van Sky Sports de situatie en Patrick valt op hoe Wolff erbij loopt: "Ze zijn zoveel beter geworden gedurende het jaar, maar krijgen er niks voor terug. Je kunt het aanvoelen. Toto zag er verslagen uit. Gefrustreerd en wellicht ook een beetje moe."

Lang jaar geweest

Ze begrijpt de situatie wel: "Christian [Horner] sprak over de timing van het evenement. Het is een lang jaar geweest. Iedereen zwakt af. Ik weet dus zeker dat het op dit moment allemaal extra zwaar begint te worden, zeker wanneer je zulke slechte dagen hebt. Zeker wanneer je soms weer sprankjes hoop hebt." Uiteindelijk kan het team van Mercedes in Abu Dhabi wél gewoon beslag leggen op de tweede plaats in het wereldkampioenschap. De voorsprong op Ferrari is echter nog maar vier punten en dus zal het spannend worden in de slotrace.