Lars Leeftink

Maandag 20 november 2023 13:07 - Laatste update: 14:55

Er zijn wat meer details over de rechtszaak die de fans willen aanspannen tegen de organisatie van de F1 Grand Prix van Las Vegas na de chaos die ontstond op vrijdag in de Verenigde Staten.

Zaterdag werd al duidelijk dat een groep fans een rechtszaak gaat aanspannen. De focus van deze rechtszaak is de situatie rondom de eerste en tweede vrije training in Las Vegas. De eerste vrije training werd na een paar minuten al stilgelegd en uiteindelijk ook niet meer hervat nadat Carlos Sainz over een putdeksel was gereden. De FIA en de organisatie hadden vervolgens uren nodig om alle putdeksels langs te lopen en veilig te maken, waardoor VT2 niet om 00:00 uur lokale tijd begon, maar om 02:30 uur lokale tijd. Voor 01:30 uur [plan was eerst om VT2 om 02:00 uur te laten beginnen] moesten echter alle fans uit de fan zone zijn, iets wat sommige fans niet zagen zitten. De beveiliging moest er uiteindelijk voor zorgen dat deze fans vertrokken, waarna de sessie zonder fans diep in de nacht werd verreden.

Rechtszaak

De organisatie heeft al aangegeven dat het de fans zal compenseren voor het feit dat ze op vrijdag geen auto's hebben gezien. De organisatie bood de supporters een waardebon aan van 200 dollar. Dit is, zo is inmiddels wel duidelijk, volgens een groep van 35.000 fans niet genoeg. Volgens de NOS hebben advocatenkantoren Dimopoulos Law en JK Legal & Consulting namens deze groep dus de organisatie aangeklaagd. De grote groep fans wil per persoon 30.000 dollar (27.500 euro) schadevergoeding zien. Mochten ze gelijk krijgen, dan moet de organisatie meer dan één miljard dollar (1,05 miljard dollar) gaan betalen aan de fans.

Statement advocaten

Volgens het statement, dat zaterdag al naar buiten kwam, gaat de aanklacht om "contractbreuk, nalatigheid en misleidende handelspraktijken". Dimopoulos Law en JK Legal & Consulting hadden afgelopen weekend verder het volgende al te vertellen. "We zullen de rechten verdedigen van de fans die vaak grote afstanden hebben afgelegd en een klein fortuin hebben betaald om hier aanwezig te zijn, maar die de ervaring waarvoor ze gekomen zijn gemist hebben." De zaak zal worden behandeld in de staat Nevada. "Er zijn een aantal problemen met die (compensatie)", vertelde Steve Dimopoulos verder nog aan Reuters. "Het is duidelijk dat die ($200 merchandise voucher) geen terugbetaling is die voldoende is. Veel fans willen dat waarschijnlijk niet eens. Ze willen hun geld terug. Er zijn ook randzaken zoals hoe het zit met de mensen die van buiten de stad zijn gekomen en hebben betaald voor aanzienlijke vliegtickets en hotels."