Jan Bolscher

Zondag 19 november 2023 12:23

Max Verstappen steekt de hand in eigen boezem. Volgens de Red Bull Racing-coureur was de vijf seconden tijdstraf die hij opgelegd kreeg tijdens de Grand Prix van Las Vegas, terecht.

Verstappen ving de race in Las Vegas aan vanaf de tweede plaats, maar zette direct bij de start de aanval in op Charles Leclerc. Bij het ingaan van de eerste bocht ging de Nederlander aan de Ferrari-coureur voorbij, maar dwong Leclerc hierbij naast de baan. Red Bull Racing was er in eerste instantie van overtuigd dat Verstappen er al voor zat bij het ingaan van de bocht, maar daar dacht de wedstrijdleiding anders over. Zij gaven de drievoudig wereldkampioen een tijdstraf van vijf seconden.

Inhaalrace Verstappen

De drievoudig wereldkampioen reageerde in eerste instantie geagiteerd, toen hij over de boordradio hoorde dat hij tijdens zijn eerstvolgende pitstop vijf seconden stil moest staan: "Prima, doe ze de groeten", klonk het. Verstappen wist zich uiteindelijk een weg naar voren te vechten en er met zijn achttiende overwinning van het seizoen van door te gaan. Leclerc werd tweede, nadat hij in de laatste ronde Sergio Pérez wist af te troeven.

Hand in eigen boezem

Na het zien van de herhaling, erkent Verstappen dat hij fout zat: "Op dat moment zit je natuurlijk nog vol adrenaline", vertelt hij op de persconferentie voor de top drie. "Ik was in eerste instantie niet blij met de straf, maar als ik nu terugkijk, dan was het toch wel de juiste beslissing. Die vijf seconden straf maakten het voor mij natuurlijk wel moeilijker om daarna weer naar voren te komen", klinkt het.