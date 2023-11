Vincent Bruins

Donderdag 16 november 2023 09:12

De Formule 1 en de FIA hebben besloten om bepaalde kleuren op de Sphere te verbieden. Ze willen namelijk voorkomen dat de coureurs tijdens de Grand Prix van Las Vegas afgeleid worden. De wedstrijd in de gokstad staat voor aankomend weekend op de planning.

De 'Sphere at the Venetian Resort' is een bolvormig muziek- en entertainmentgebouw dat begin 2018 werd aangekondigd en waarvan de bouw in september van dat jaar begon. Het is ontworpen door architectenbureau Populous en biedt plaats aan 18.600 bezoekers. Het is 112 meter hoog en 157 meter breed in diameter met aan de buitenzijde, de zogeheten Exosphere, 54.000 vierkante meter aan led-schermen en aan de binnenkant een led-scherm van 15.000 vierkante meter met een beeldresolutie van 16K, wat daarmee het grootste en scherpste scherm ter wereld is. De Sphere werd op geopend op 29 september 2023 met een concert van de rockband U2. De totale kosten zijn geschat op 2,3 miljard dollar, maar liefst één miljard dollar boven de begroting.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Norris oefende voor Grand Prix van Las Vegas op simulator in winkelcentrum

Blauw, geel en rood

De drie kleuren die niet op de Sphere vertoond mogen worden, zijn blauw, geel en rood. Het zijn namelijk de voornaamste kleuren die gebruikt worden door de marshals in de vorm van vlaggen of lichtpanelen. De blauwe vlag betekent dat je op een ronde gezet wordt en degene achter je erlangs moet laten. De gele vlag betekent gevaar op de baan en je moet langzamer rijden en je mag niet inhalen. De rode vlag betekent dat een sessie of race stil wordt gelegd. Een vlag met gele en rode strepen betekent olie of vuil op de baan. Worden dezelfde kleuren op de Sphere gebruikt als op de lichtpanelen langs het circuit, dan zou het de Formule 1-coureurs kunnen afleiden, zo denken F1 en de FIA. Naast informatie over de race zelf zullen er ook advertenties te zien zijn op de Sphere. Liberty Media zou namelijk verlies draaien op het afhuren van de Sphere en probeert via sponsors dit nog een beetje terug te verdienen.