Woensdag 15 november 2023

De Formule 1 Grand Prix van Las Vegas staat voor de deur. De wedstrijd van de koningsklasse van de autosport zal op het gloednieuwe Las Vegas Strip Circuit worden verreden. Lando Norris heeft zich erop voorbereid op een ongebruikelijke manier.

Las Vegas, de Entertainment Capital of the World, staat natuurlijk bekend om haar casino's, zoals de Bellagio, Caesars Palace en de MGM Grand. Deze liggen aan The Strip. Over niet al te lange tijd zullen Formule 1-auto's hier racen met snelheden van 340 kilometer per uur. Met 6,201 kilometer is het Las Vegas Strip Circuit een van de langste banen op de Formule 1-kalender. Ze zullen via Rochelle Avenue Intersection over Koval Lane gaan. Vervolgens gaan ze via Westchester Drive om de Sphere heen. Langs Sands Avenue komen de coureurs aan op The Strip voor een recht stuk van 1,9 kilometer. Vervolgens komen ze via Harmon Avenue weer terecht bij het start-finishgedeelte na 17 bochten.

Broer Norris 140 dollar rijker

Max Verstappen was tot een week geleden nog niet in de simulator geklommen. Wel had hij het nieuwe stratencircuit in de Amerikaanse gokstad uitgeprobeerd op de officiële game van EA Sports. "De laatste keer dat ik er heb gereden op de Formule 1-game, heb ik meer de muur geraakt dan dat ik rechtdoor ging. Laten we hopen dat dat niet zo is als ik daar ga rijden". Norris liet weten ondertussen geoefend te hebben op een simulator in een winkelcentrum in Las Vegas, al ging dat niet helemaal zoals gehoopt. "Er is een simulator in het winkelcentrum, maar het is oplichterij", vertelde de Brit tijdens een evenement van McLaren en sponsor Jack Daniel's. "Je moet 65 dollar betalen [voor één run] en als je won, dan kreeg je 200 [dollar]. Dus mijn broer is nu 140 dollar rijker, want ik heb het onder zijn naam gedaan in plaats van die van mij". Het was in ieder geval voor Oliver Norris, Lando's broer, dus een goed begin van het raceweekend.