Vincent Bruins

Dinsdag 14 november 2023 20:38 - Laatste update: 20:45

IndyCar-ster Pato O'Ward vindt de mindset van de IndyCar Series maar ouderwets. Hij hoopt dat de Amerikaanse formuleklasse leert van de commerciële strategie van de Formule 1 dat dit weekend neerstrijkt in Nevada voor de Grand Prix van Las Vegas. De McLaren-coureur is er duidelijk over dat IndyCar F1 juist moet omarmen.

De koningsklasse van de autosport is de laatste jaren ontzettend populair geworden. Sinds Liberty Media de commerciële kant van de Formule 1 heeft overgenomen, is er veel in geïnvesteerd om de ervaring voor de fans te moderniseren. Op de sociale media van de Formule 1, van Facebook tot X, en van Instagram tot YouTube, komt tegenwoordig geweldige, nieuwe, leuke content te staan. Als we kijken naar de kalender, zien we ook dat waar de Grands Prix plaatsvinden, dit allemaal legendarische en populaire markten of nieuwe markten zijn. Ook kunnen we de rol die Netflix-show Drive to Survive heeft gespeeld natuurlijk niet vergeten. Dit zijn dingen waar IndyCar van kan leren, vindt O'Ward.

Artikel gaat verder onder video

Formule 1 omarmen

"IndyCar moet de Formule 1 omarmen in plaats er tegen strijden," legde O'Ward uit tegenover Jalopnik. "[De Formule 1] gaat nergens heen. Het heeft astronomisch veel geïnvesteerd in het kampioenschap en in mensen het gevoel geven dat ze er deel van uitmaken. Maar dat hebben ze gedaan door naar de grootste platforms te gaan," zo doelt de Mexicaan op Drive to Survive. "Ik denk niet dat [IndyCar] realiseert hoe groot de klasse kan worden, als ze het wat meer liefde geven. Ze geven het wel liefde, maar het moet vier of vijf keer vermenigvuldigd worden."

Races in Zuid-Amerika en misschien Europa

O'Ward benadrukte dat IndyCar gebruik moet maken van het feit dat zo zoveel fans in Latijns-Amerika hebben. "Het is verbijsterend dat we niet racen in Mexico. En toen had IndyCar zoiets van: 'Oh, we gaan een race op Thermal Club doen die niet meetelt voor het kampioenschap'. Hè? Als we iets gaan doen, moeten we het ook goed doen. Ik zou niet exact hetzelfde doen als de Formule 1, omdat dat globaal is en altijd zal zijn. Maar wij hebben een enorm publiek aan mensen in Latijns-Amerika die zitten te wachten op een race. Ga daar vol op inzetten. Brazilië, Argentinië, Mexico, Uruguay - ergens in Zuid-Amerika en daarna misschien een race in Europa. Op die manier hebben we een badass kalender."

Ouderwetse mindset

De McLaren-coureur vindt de mindset van IndyCar dat haar belangrijkste verkoopmiddel het racen zelf is, ouderwets. "Formule 1 is het beste voorbeeld dat laat zien dat mensen geen f*** geven om racen. Wat er echt toedoet is alles dat erbij komt kijken. IndyCar doet het racen erg goed, maar het is geen product met prestige. Met F1, voordat een auto het circuit opgaat, weet je dat de Formule 1 er is, vanwege alles wat erbij komt kijken. IndyCar blijft maar zeggen: 'Oh, het budget'. Maar er komt een punt waarop je moet zeggen: 'Lazer toch op met je budget'. Laten we het zo goed mogelijk maken en dan komt de rest later wel. Je moet erop vertrouwen dat het geld binnenstroomt, omdat je dan een product aanbiedt wat het wel waard is," zo sloot O'Ward af.