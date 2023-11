Jan Bolscher

Dinsdag 14 november 2023 16:29

Formule 1-coureurs vliegen de wereld over om de racekalender af te werken. Voor sommigen een jaloersmakend bestaan, maar het vormt logischerwijs ook een enorme uitdaging. Zo zit je niet op een jetlag te wachten als je met 330 kilometer per uur over het asfalt vliegt. Hoe gaan de rijders hiermee om?

De Formule 1-kalender is behoorlijk uitgebreid de afgelopen jaren, en als het aan een aantal beleidsbepalers ligt, komen er de komende seizoenen nog wat extra bestemmingen bij. De afgelopen vier races werden respectievelijk verreden in Qatar, de Verenigde Staten, Mexico en Brazilië: drie verschillende tijdzones in korte tijd. De eerstvolgende race wordt verreden in Las Vegas, waar het negen uur later is dan in Europa. Het overgrote deel van de coureurs woont in een Europees land, wat betekent dat er opnieuw een grote omschakeling gemaakt moet worden.

Voorkomen van een jetlag

Hoe voorkomen coureurs dat ze met dichtvallende ogen achter het stuur zitten? Daar zijn verschillende handigheidjes voor. "Het is waarschijnlijk niet spannend genoeg voor de coureurs om over hun jetlag-strategie te praten, maar dat is vanzelfsprekend een groot onderdeel van het raceweekend", vertelt Tom Clark, de performance coach van Ocon. "Het is hoopgevend om mensen strategieën toe te zien passen om het vliegveld, bijvoorbeeld het dragen van lichtwerende brillen. Met de manier waarop de sport groeit, steeds meer races en sprongen tussen tijdzones, is het goed om te zien dat mensen zich er meer bewust van zijn."

Esteban Ocon plaatste in aanloop naar het raceweekend foto's op social media waarop hij zo'n lichtwerende bril draagt.