Vincent Bruins

Dinsdag 14 november 2023 21:46

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het is nog maar drie nachtjes slapen, voordat de eerste vrije training voor de Formule 1 Grand Prix van Las Vegas van start gaat. Het zal een weekend vol entertainment worden op de baan, naast de baan en blijkbaar ook in bed. Twee bekende sekswerkers hebben namelijk bekendgemaakt hun diensten gratis aan te bieden aan de Formule 1-coureurs. Wie sowieso al naakt is gegaan, is Valtteri Bottas. Hij ging met de billen bloot voor een speciale kalender waarvan de opbrengsten naar het goede doel gaan. Verder is er ook wat serieuzer nieuws: General Motors heeft zich officieel ingeschreven als motorleverancier en Lia Block heeft een plekje gekregen bij de Williams Driver Academy en zal in de F1 Academy gaan racen. Daarnaast spreekt Christian Horner zich uit over beweringen die zijn gemaakt over de Red Bull-bolide van 2024 en gaat Toto Wolff in op de dominantie van Max Verstappen.

Horner spreekt beweringen over 'radiciale verbeteringen' aan 2024-auto Red Bull tegen

Red Bull Racing heeft het Formule 1-seizoen van 2023 op zeer indrukwekkende wijze gedomineerd. Van de twintig verreden races - Las Vegas en Abu Dhabi staan nog op het programma - wist de formatie uit Milton Keynes er negentien te winnen. Zeventien keer was het Max Verstappen die als eerste over de streep kwam, twee keer Sergio Pérez. De Oostenrijkse grootmacht wist in Japan al beslag te leggen op het constructeurskampioenschap en heeft inmiddels 782 punten achter haar naam staan. Teambaas Christian Horner spreekt de beweringen dat de energydrankfabrikant een aantal radicale verbeteringen zou hebben doorgevoerd aan de 2024-auto, tegen. De Brit verwacht de komende jaren een veel competitievere strijd met de overige topteams. Meer lezen? Klik hier!

Sekswerkers bieden Formule 1-coureurs gratis seks aan tijdens GP Las Vegas

Tijdens de Grand Prix van Las Vegas wordt er veel show en entertainment verwacht, maar het gaat zelfs zo ver dat twee bekende sekswerkers, Addison Grey en Alice Little, hun diensten gratis aanbieden voor de Formule 1-coureurs die dat willen. Als ze even stoom willen afblazen voorafgaand aan de race, dan kan dat, aldus de dames. "Elke coureur die zijn hart sneller wil laten kloppen en de F1 met mij en Addison wil vieren, zal worden getrakteerd op 100% gratis coïtus," zo vertelt Little. Of de Formule 1-coureurs gebruik zullen maken van het aanbod, valt te bezien. Daarnaast zit het merendeel van de rijders momenteel in een relatie, waardoor een avontuurtje met één van de dames normaal gesproken niet tot de mogelijkheden behoort. Mochten de coureurs het massaal laten afweten, dan richten Gray en Little zich op een andere doelgroep: de fans en bezoekers van het evenement. De sekswerkers hebben laten weten 50% korting te geven aan iedereen die een bezoekje brengt aan de Grand Prix van Las Vegas. Meer lezen? Klik hier!

Wolff duidelijk over dominantie Verstappen: 'Nek-aan-nekrace met meerdere coureurs is beter'

In aanloop naar de Grand Prix van Las Vegas werd Mercedes-teambaas Toto Wolff door CNBC geïnterviewd over onder andere de dominantie van Red Bull Racing. Het is Lewis Hamilton en George Russell dit jaar nog niet gelukt om de rappe bolide van Max Verstappen te verslaan voor een Grand Prix-zege. "Zoals je weet hebben we een boel toegewijde fans van Mercedes, de een wat meer dan de ander. Het gaat erom dat wij terugslaan," antwoordde Wolff op de vraag hoe problematisch het voor de Formule 1 is dat Verstappen zo domineert met 17 overwinningen in 20 races. "Je kan niet klagen als je een team bent dat tweede staat in het kampioenschap en dat zijn wij, maar we moeten een betere auto leveren waar meer prestaties uitgehaald worden om hen te kunnen verslaan. Natuurlijk zou het voor toeschouwers en fans beter zijn, als het een nek-aan-nekrace tot aan het eind was met twee of meer coureurs, maar dat ligt aan ons." Meer lezen? Klik hier!

Bottas lanceert naaktkalender voor het goede doel

Waar Bottas in dienst van Mercedes vaak een beetje oogde als een kleurloos persoon, lijkt de 34-jarige coureur na zijn overstap naar Alfa Romeo eind 2021 een nieuw mens. De Fin heeft een matje laten groeien, heeft zijn eigen biermerk gelanceerd en gooit daarnaast regelmatig hoge ogen op het internet. Zo verscheen hij in 2022 ineens naakt liggend in een beekje in Aspen, waarbij met name zijn achterste prominent naar voren komt. Het begrip Bott-ass werd al snel geboren, en daar heeft de tienvoudig Grand Prix-winnaar nu zelf handig op ingespeeld. Hij heeft namelijk een naaktkalender gelanceerd waarbij de Formule 1-coureur zelf iedere maand het onderwerp van de foto is. De opbrengst van het bijzondere initiatief gaat naar het goede doel. Meer lezen? Klik hier!

Lia Block tekent bij Williams voor stoeltje in F1 Academy volgend seizoen

Williams heeft in aanloop naar de Formule 1 Grand Prix van Las Vegas aangekondigd wie het zal vertegenwoordigen in de F1 Academy. Lia Block heeft haar handtekening gezet bij de Britse renstal. Ze zal volgend seizoen voor ART Grand Prix uitkomen in de formuleklasse voor vrouwelijke coureurs. Block is met haar 17 jaar al zeer ervaren in de rallysport en rallycross. Ze won dit jaar het Amerikaanse Rallykampioenschap voor tweewiel-aangedreven auto's. De F1 Academy zal haar eerste voltijds seizoen zijn in zogeheten open wheel-auto's, maar ze is tijdens tests al flink wat kilometers aan het maken om goed voorbereid deze uitdaging aan te gaan. Lia is de dochter van Ken Block, een winnaar in rally- en rallycrosskampioenschappen over de hele wereld die voornamelijk bekendstond om zijn Gymkhana-video's met Hoonigan. Hij overleed afgelopen januari bij een sneeuwscooterongeluk. Uit respect besloot het FIA World Rally Championship zijn vaste nummer 43 terug te trekken. Meer lezen? Klik hier!

General Motors officieel ingeschreven als motorleverancier Formule 1 vanaf 2028

Het is al enige tijd bekend dat General Motors samen met Andretti een elfde Formule 1-team vanaf 2025 of 2016 wil vormen als Andretti Formula Racing LLC, waarbij laatstgenoemde jaar gelijktijdig zou zijn met de invoering van een nieuwe set motorische reglementen. De FIA heeft de inschrijving van Andretti inmiddels goedgekeurd, maar ook Formula One Management moet nog groen licht geven. Hier lijkt de daadwerkelijke uitdaging te liggen, want de bestaande tien teams zitten vanwege financiële redenen niet per se te wachten op een elfde renstal. General Motors heeft zich nu wel officieel ingeschreven als motorleverancier. Het plan is om vanaf 2028 power units te leveren onder de Cadillac-naam. Meer lezen? Klik hier!