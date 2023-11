Jan Bolscher

Dinsdag 14 november 2023 10:29

Valtteri Bottas heeft een naaktkalender gelanceerd waarbij de Formule 1-coureur zelf iedere maand het onderwerp van de foto is. De opbrengst van het bijzondere initiatief gaat naar het goede doel.

Waar Bottas in dienst van Mercedes vaak een beetje oogde als een kleurloos persoon, lijkt de 34-jarige coureur na zijn overstap naar Alfa Romeo eind 2021 een nieuw mens. De Fin heeft een matje laten groeien, heeft zijn eigen biermerk gelanceerd en gooit daarnaast regelmatig hoge ogen op het internet. Zo verscheen hij in 2022 ineens naakt liggend in een beekje in Aspen, waarbij met name zijn achterste prominent naar voren komt. Het begrip Bott-ass werd al snel geboren, en daar heeft de tienvoudig Grand Prix-winnaar nu zelf handig op ingespeeld.

Naaktkalender Bottas

In het kader van Movember heeft Bottas zijn eigen Bottass-kalender voor 2024 gelanceerd. De Fin verschijnt dertien keer naakt op de pagina van de bijbehorende maand. De kalenders gaan voor twintig dollar per stuk over de toonbank, waarbij vijf euro van iedere verkoop naar Movember gaat: een initiatief dat aandacht vraagt en onderzoekt doet naar prostaatkanker, teelbalkanker en de gezondheid van de man in het algemeen. Interesse? De kalenders zijn te bestellen op Bottass.com.