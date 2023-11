General Motors officieel ingeschreven als motorleverancier Formule 1 vanaf 2028

Jan Bolscher

General Motors staat bij de FIA officieel ingeschreven als motorleverancier in de Formule 1 vanaf 2028. Dat laat het Amerikaanse bedrijf zojuist weten via officiële kanalen.

Het is al enige tijd bekend dat General Motors samen met Andretti een elfde Formule 1-team vanaf 2026 wil vormen als Andretti Formula Racing LLC, gelijktijdig met de invoering van een nieuwe set motorische reglementen. De FIA heeft de inschrijving van Andretti inmiddels goedgekeurd, maar ook Formula One Management (FOM) moet nog groen licht geven. Hier lijkt de daadwerkelijke uitdaging te liggen, want de bestaande tien teams zitten vanwege financiële redenen niet per se te wachten op een elfde renstal.

Motorleverancier vanaf 2028

Vanaf 2028 wil General Motors het Andretti-team dus van een eigen krachtbron voorzien. Dit betekent dat er voor 2026 en 2027 een deal moet worden gesloten met een van de bestaande leveranciers. Naar verluidt wordt dit Alpine. "We zijn verheugd dat ons nieuwe Andretti Cadillac F1-team zal worden aangedreven door een krachtbron van General Motors", vertelt General Motors-president Mark Reuss. "Met onze expertise in het racen en ontwikkelen zijn we ervan overtuigd dat we een succesvolle krachtbron zullen leveren."

