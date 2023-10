Jan Bolscher

Donderdag 5 oktober 2023 19:59 - Laatste update: 21:43

Het team van Michael Andretti ontving eerder deze week officieel goedkeuring van de FIA om deel te gaan nemen aan de Formule 1, maar daarmee is de Amerikaan er nog niet. De grootste horde moet nog overwonnen worden.

Andretti maakt al enige tijd jacht op het nog niet bestaande elfde plekje op de Formule 1-grid, en zette die ambitie kracht bij toen in januari van dit jaar werd aangekondigd dat er in samenwerking met Cadillac een aanvraag bij de FIA was ingediend om vanaf 2026 - gelijktijdig met het intreden van een nieuwe set motorische reglementen - samen als Andretti Formula Racing LLC aan de start te verschijnen. Ook Rodin Carlin, Hitech en LKYSUNZ dienden verzoeken in om dat jaar tot de Formule 1 toe te mogen treden, maar zij werden afgewezen in de tweede fase van het beoordelingstraject vanuit de FIA. Hierbij werd vooral gekeken naar de financiële middelen van de teams, de ervaring in de autosport, de technische mogelijkheden en de duurzaamheid. Andretti Formula Racing LLC is het enige team dat deze tweede fase doorkwam en heeft nu vanuit de FIA dus groen licht gekregen om zich vanaf 2026 bij de Formule 1-grid te mogen voegen.

Formula One Group

Daarmee is Andretti er echter nog niet. Want waar het de rol van de FIA is om erop toe te zien dat de verschillende competities die onder de Fédération Internationale de l'Automobile vallen goed en eerlijk verlopen, is de Formula One Group (FOM) onder leiding van CEO Stefano Domenicali verantwoordelijk voor de commerciële kant van de sport, waarbij de commerciële rechten momenteel in handen zijn van Liberty Media.

Zij moeten Andretti ook goedkeuren, en dat is niet per se een gegeven: "We hebben kennis genomen van de conclusies van de FIA omtrent de eerste twee fases van hun proces. Wij zullen nu onze eigen onderzoeken gaan uitvoeren over de openstaande aanvraag die door de FIA is goedgekeurd", zo luidde de reactie op het nieuws.

Prijzengeld verdelen

De FOM staat dan ook wat minder welwillend tegenover het idee van een elfde team, met als voornaamste reden dat dit erg veel geld zou gaan kosten. Ook het overgrote deel van de huidige tien teams - naar verluidt alle renstallen behalve Alpine en McLaren - zitten niet te wachten op een elfde deelnemer. Dit om de simpele reden dat het prijzengeld dan niet over tien, maar elf teams verdeeld moet worden.

In 2021 zijn de Formule 1 en de teams overeengekomen dat een nieuwkomer 200 miljoen dollar startgeld moet betalen, wat vervolgens over de bestaande tien teams verdeeld zou worden. Een groot deel van de teams vindt dit echter niet meer opwegen tegen 'de nadelen' van een elfde team. Alhoewel de bestaande teams geen zeggenschap hebben over het al dan niet toelaten van een nieuwe renstal, zullen hun wensen ongetwijfeld meegewogen worden door Domenicali.

Uitspraak FOM

Het groene licht van de FIA wil dus zeker niet zeggen dat er in 2026 elf teams op de Formule 1-grid staan. Sterker nog, de grootste hobbel moet nog overwonnen worden door Andretti en de zijnen. Het is niet bekend wanneer FOM een uitspraak zal doen.