Vincent Bruins

Dinsdag 14 november 2023 19:34 - Laatste update: 20:54

De Formule 1 strijkt dit weekend neer in de Verenigde Staten voor de Grand Prix van Las Vegas. In aanloop naar het evenement op het gloednieuwe Las Vegas Strip Circuit werd Mercedes-teambaas Toto Wolff door CNBC geïnterviewd over onder andere de dominantie van Red Bull Racing. Het is Lewis Hamilton en George Russell dit jaar nog niet gelukt om de rappe bolide van Max Verstappen te verslaan voor een Grand Prix-zege.

De Zilverpijlen hebben nog twee kansen dit jaar om een overwinning te pakken: in Las Vegas en in Abu Dhabi. Als dat niet lukt, dan zal dit het eerste seizoen zonder overwinning zijn voor Mercedes sinds 2012. Hamilton is wel dichtbij geweest met tweede plaatsen in Australië, Spanje en Mexico-Stad. Ook in Austin, Texas kwam hij als tweede over de streep, maar toen werd hij gediskwalificeerd. Russell heeft nog maar één bokaal binnengesleept met de derde stek Spanje. Hij viel uit in Australië, Canada, Singapore en Brazilië. Hij heeft inmiddels een achterstand van 70 punten opgelopen op Hamilton. Mercedes ligt nog wel tweede in de tussenstand bij de constructeurs en hoopt Ferrari nog voor te kunnen blijven.

Beter voor sport als niemand domineert

"Zoals je weet hebben we een boel toegewijde fans van Mercedes, de een wat meer dan de ander. Het gaat erom dat wij terugslaan," antwoordde Wolff op de vraag hoe problematisch het voor de Formule 1 is dat Verstappen zo domineert met 17 overwinningen in 20 races. "Je kan niet klagen als je een team bent dat tweede staat in het kampioenschap en dat zijn wij, maar we moeten een betere auto leveren waar meer prestaties uitgehaald worden om hen te kunnen verslaan. Natuurlijk zou het voor toeschouwers en fans beter zijn, als het een nek-aan-nekrace tot aan het eind was met twee of meer coureurs, maar dat ligt aan ons."

Wolff lacht om opmerking over Red Bull

De interviewer van CNBC benadrukte dat ze voor het gesprek met Wolff haar kennis van de koningsklasse van de autosport nog even had bijgeschaafd en vroeg de teambaas van Mercedes vervolgens of het klopt dat de auto belangrijker is dan de coureur. "Jij bent duidelijk de expert, hoe zie jij het?", reageerde Wolff. Ze antwoordde: "Ik zou zeggen dat de auto het belangrijkste is, maar je kan geen winnende auto hebben zonder een winnende coureur. En dat laat Red Bull zien, toch?" De teambaas kon er wel om lachen: "Zie je wel dat je de expert bent! De beste coureur in een slechte auto gaat inderdaad nooit een race of kampioenschap winnen. Maar tegelijkertijd kan je ook geen kampioenschap winnen met de beste auto, terwijl de coureur niet op het hoogste niveau presteert."