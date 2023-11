Jan Bolscher

Teambaas Christian Horner spreekt de beweringen dat Red Bull Racing een aantal radicale verbeteringen zou hebben doorgevoerd aan de 2024-auto tegen. De Brit verwacht de komende jaren een veel competitievere strijd met de overige topteams.

Red Bull Racing heeft het Formule 1-seizoen van 2023 op zeer indrukwekkende wijze gedomineerd. Van de twintig verreden races - Las Vegas en Abu Dhabi staan nog op het programma - wist de formatie uit Milton Keynes er negentien te winnen. Zeventien keer was het Max Verstappen die als eerste over de streep kwam, twee keer Sergio Pérez. De Oostenrijkse grootmacht wist in Japan al beslag te leggen op het constructeurskampioenschap en heeft inmiddels 782 punten achter haar naam staan. Mercedes volgt op P2 met 382 punten, gevolgd door Ferrari met 362 punten.

'Radicale verbeteringen Red Bull'

De overige topteams zetten alle zeilen bij om het gat te dichten, maar het Italiaanse La Gazetta dello Sport kwam onlangs met een verontrustende boodschap voor de concurrentie. Red Bull Racing zou een aantal radicale veranderingen hebben doorgevoerd omtrent de aerodynamica van de 2024-auto, waardoor de wind minder impact zou hebben op de performance: een van de weinige zwakke punten van de auto van dit jaar. Ook zou de technische top van het team al in een heel vroeg stadium zijn begonnen aan de ontwikkeling van de RB20.

Horner spreekt geruchten tegen

Horner heeft dit tegengesproken. Volgens de Red Bull Racing-teambaas is het juist duidelijk dat de voorsprong steeds minder groot wordt: "En kijkend naar de stabiliteit in de reglementen, denk ik dat dat volgend jaar zo door zal gaan", vertelt hij tegenover Bloomberg. "We krijgen een veel intensiever kampioenschap. Hetzelfde kan gezegd worden over 2025, voordat de [motorische] reglementen op de schop gaan in 2026. We proberen onszelf altijd te verbeteren, omdat de concurrentie een deel van onze filosofie zal kopiëren, dat is één ding dat zeker is. We zien dat dit al gaande is. Het wordt lastig om de RB20 aanzienlijk beter dan de RB19 te maken."