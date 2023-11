Jan Bolscher

Donderdag 9 november 2023 13:09

Slecht nieuws voor de concurrentie van Red Bull Racing vanuit het geruchtencircuit: De renstal van Max Verstappen en Sergio Pérez zou bijzonder vroeg zijn begonnen aan de ontwikkeling van de RB20, en enkele 'radicale verbeteringen' hebben doorgevoerd. Dat meldt La Gazetta dello Sport.

Red Bull Racing heeft het Formule 1-seizoen van 2023 op zeer indrukwekkende wijze gedomineerd. Van de twintig verreden races - er zijn er nog twee te gaan - wist de formatie uit Milton Kynes er negentien te winnen. Zeventien keer was het Max Verstappen die als eerste over de streep kwam, twee keer Sergio Pérez. De Oostenrijkse grootmacht wist in Japan al beslag te leggen op het constructeurskampioenschap en heeft inmiddels 782 punten achter haar naam staan. Mercedes volgt op P2, met 382 punten.

Adrian Newey en Pierre Waché

De overige topteams zetten sinds begin dit jaar dan ook alle zeilen bij om het gat naar Red Bull Racing te dichten, maar volgens La Gazetta dello Sport zouden zij in 2024 het deksel wel eens opnieuw op de neus kunnen krijgen. De technische top van Red Bull Racing - onder andere bestaande uit Adrian Newey en Pierre Waché - zou gezien de voorsprong van Red Bull Racing op de concurrentie in 2022, bijna niet bezig zijn geweest met de doorontwikkeling van de RB19, de auto van 2023. In plaats daarvan zouden zij in een bijzonder vroeg stadium al aan het werk zijn gegaan met de auto voor 2024, de RB20.

Radicale veranderingen

En met succes, volgens de doorgaans goed ingevoerde Italiaanse sportkrant. Red Bull Racing zou met de aerodynamica van de RB20 een andere weg in zijn geslagen, waardoor de wind minder impact zou hebben op de performance van de auto: een van de weinige zwakke punten van de RB19. Om dit te bewerkstelligen, zou de verticale belasting op de vloer van de auto volgend jaar "op een radicaal andere manier worden gegenereerd en verdeeld". Dit zou aan het licht gekomen zijn in Brazilië, waar veel teams bijzonder veel last hadden van de wind op Interlagos. Een aantal renstallen - waaronder Mercedes - waren hierdoor een schim van zichzelf.