Dinsdag 14 november 2023 17:09 - Laatste update: 17:09

Tijdens de Grand Prix van Las Vegas wordt er veel show en entertainment verwacht, maar het gaat zelfs zo ver dat twee bekende sekswerkers, Addison Grey en Alice Little, hun diensten gratis aanbieden voor de Formule 1-coureurs die dat willen. Als ze even stoom willen afblazen voorafgaand aan de race, dan kan dat, aldus de dames.

De bekende sekswerkers Gray en Little hebben aangeboden om tijdens het raceweekend in Las Vegas hun diensten gratis aan te bieden aan de coureurs. Van Max Verstappen tot Lewis Hamilton; ze mogen allemaal zonder betaling een nacht doorbrengen met één van de dames, zo weet TMZ Sports te melden. Gray en Little bieden speciale één-op-één sessies aan voor de coureurs. "Elke coureur die zijn hart sneller wil laten kloppen en de F1 met mij en Addison wil vieren zal worden getrakteerd op 100% gratis coïtus", zo vertelt Little.

50% korting op seksafspraak voor bezoekers Las Vegas

Of de Formule 1-coureurs gebruik zullen maken van het aanbod, valt te bezien. Daarnaast zit het merendeel van de rijders momenteel in een relatie, waardoor een avontuurtje met één van de dames normaal gesproken niet tot de mogelijkheden behoort. Mochten de coureurs het massaal laten afweten, dan richten Gray en Little zich op een andere doelgroep: de fans en bezoekers van het evenement. De sekswerkers hebben laten weten 50% korting te geven aan iedereen die een bezoekje brengt aan de Grand Prix van Las Vegas.

Stoom afblazen

"Onze korting zal Vegas-bezoekers en de bewoners helpen wat stoom af te blazen met een paar gulle dames, zodat ze kunnen ontspannen tijdens de raceweek", zo vertelt Little. Volgens Gray kan de Formule 1 wel wat vrouwelijk schoon gebruiken sinds de gridgirls zijn verboden. "Sinds de Formule 1 hun fantastische gridgirls in 2018 verbood, hebben de evenementen een overweldigend gebrek aan broodnodige sexappeal opgeleverd", zo zegt ze.