De FIA heeft naar verluidt een F1 Commissioner aangesteld. Deze zou moeten helpen bij de strategieën en verbeteringen in de koningsklasse. Voormalig F1-journalist Dieter Rencken zou de aangewezen man zijn voor deze taak, zo weet Autosport te melden.

De FIA gaat over de organisatorische en technische kant van de Formule 1, terwijl Formula One Management verantwoordelijk is voor de commerciële kant. De internationale autosportbond heeft onder leiding van Jean Todt al eerder geprobeerd de baan van F1 Commissioner te creëren. Echter, het lukte de Fransman niet om de juiste persoon hiervoor te vinden. De FIA is een non-profitorganisatie en kon het zich daarom niet veroorloven om de beste kandidaten genoeg te betalen. Het zocht iemand die bereid was vrijwel gratis te werken. Uiteindelijk vond Todt een F1 Commissioner ook niet echt nodig, aangezien Bernie Ecclestone al zeer actief bezig was met de taken die een F1 Commissioner hoort te vervullen. Mohammed Ben Sulayem, de huidige FIA-president, denkt daar nu anders over.

Assisteren bij verbeteringen en Concorde Agreement

De man uit Dubai heeft naar verluidt de rol van F1 Commissioner gecreëerd en Rencken hiervoor aangewezen. De voormalig journalist is enkele maanden geleden al aan de slag gegaan als adviseur van Ben Sulayem. Rencken zou nu dan ook rechtstreeks rapporteren aan de president van de FIA. Hij zou de taak hebben gekregen om namens de autosportbond te assisteren bij het formuleren en implementeren van verbeteringen voor de Formule 1. Bovendien zal hij naar verluidt helpen bij de discussies over het opstellen van de nieuwe Concorde Agreement die naar verwachting in 2026 van kracht zal worden. De Concorde Agreement is een document waarin een enorme lijst van afspraken staat van waaruit de Formule 1 wordt bestuurd.