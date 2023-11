Jan Bolscher

Donderdag 9 november 2023 16:03 - Laatste update: 16:06

De FIA heeft besloten dat het nieuw aangedragen bewijs door het team van Haas niet 'nieuw of significant genoeg' is. Het aangevraagde Right to Review omtrent de uitslag van de Grand Prix van de Verenigde Staten, is afgewezen.

Bijna twee weken na afloop van de Grand Prix van de Verenigde Staten kwam het nieuws naar buiten dat het team van Haas een protest had ingediend tegen de uitslag van de race. Hierbij was het vizier met name gericht op de teams van Aston Martin, Red Bull Racing en Williams, die volgens Haas té vaak de track limits hebben overschreden in Texas. De Amerikaanse renstal vroeg daarbij een Right of Review aan. Het zou gaan om een mogelijke overtreding van artikel 33.3 van de 'Internationale Sporting Code'. Hierbij ging het specifiek over de auto's van Alexander Albon, Sergio Pérez en Lance Stroll.

Hoorzitting

De FIA plande een hoorzitting in op woensdag 8 november, waarbij er werd gekeken of het aangedragen bewijs van Haas 'nieuw en significant genoeg' was om een tweede hoorzitting te plannen en te kijken of er straffen moeten worden uitgedeeld. Het ging hierbij om nieuwe beelden die volgens Haas ten tijde van de race niet beschikbaar waren. De stewards kwamen op woensdag echter nog niet tot een besluit, waarna dit werd uitgesteld naar donderdag 9 november om 15:00 uur.

Inmiddels is het verlossende woord daar: het verzoek voor een Right to Review door Haas is afgewezen, zo blijkt uit zojuist gepubliceerde documenten van de FIA. De aangeleverde beelden van de renstal zijn door de stewards afgedaan als of niet nieuw, of niet significant.