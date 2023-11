Brian Van Hinthum

Max Verstappen lijkt met de dag een grotere coureur in de geschiedenis van de Formule 1 te worden en de drievoudig wereldkampioen wordt tegenwoordig in één adem genoemd met de grootste heren uit de geschiedenis van de sport. Ook Martin Brundle doet een duit in het zakje.

Na het raceweekend in Brazilië is Verstappen dit seizoen op het astronomische aantal van zeventien overwinningen in twintig races aanbeland, waarmee hij zelfs al - voordat het seizoen ten einde is - het stokoude record van Alberto Ascari uit 1952 uit de boeken reedmet die zeventiende zege. De Nederlander pakte daarmee het hoogste percentage overwinningen in een seizoen op zijn naam, wat er ook tijdens de laatste twee races gebeurt. Na het dominante weekend in São Paulo vliegen de superlatieven voor de tweevoudig wereldkampioen weer in het rond.

Complimenten van Brundle

Ook Brundle heeft een hoge pet op van de Red Bull-coureur. De Sky Sports-verslaggever plaatst hem op een voetstuk en vergelijkt hem met legendarische coureur uit de geschiedenis. "Ja, dat is hij wat betreft de autocontrole en het zesde zingtuig wat betreft de grip en wat je moet doen wanneer de auto de verkeerde kant op gaat. Wanneer je op dit moment een gesprek heb over de grootste coureurs aller tijden en teruggaat naar namen als Fangio, Moss, Clark, Stewart en Hamilton, dan moet je Verstappen daarbij betrekken", klinkt de veelzeggende mening.

Verstappen geeft er niks om

Overigens heeft Verstappen zelf verder weinig op met vergelijkingen met oude coureurs, zo gaf hij in het verleden als wel eens aan: "Ik denk niet zoveel na over waar ik sta tussen de beste coureurs aller tijden. Ik wil gewoon mijn werk doen. Ik weet natuurlijk dat ik een contract heb tot en met 2028, dus ik wil gewoon proberen om meer te winnen met dit team. Meer races en wellicht meer kampioenschappen", zei de Nederlander een tijdje geleden. Mooi zijn de vergelijkingen natuurlijk wel.