Remy Ramjiawan

Dinsdag 7 november 2023 16:59

Bandenleverancier Pirelli is nog niet helemaal zeker van hun zaak over het rubber in Las Vegas. Niet alleen heeft het merk te maken met een nieuwe laag asfalt, ook de nachtelijke temperaturen zouden voor hoofdbrekens zorgen bij Pirelli.

De volgende stop op de Formule 1-kalender is de race in Las Vegas. De wedstrijd wordt in november gehouden en dat betekent dat de temperaturen niet zijn, zoals normaal gesproken kan worden verwacht tijdens een Formule 1-weekend. Het is namelijk een stuk kouder dan doorgaans en dat is volgens Mario Isola toch wel een discussiepuntje, zo laat hij in gesprek met Nu.nl weten.

'Er zijn veel vraagtekens'

De sessies in Las Vegas worden in de avonduren verreden, waarbij de kwalificatie zelfs middernacht plaatsvindt. Het zorgt voor koele temperaturen in de Mojave woestijn. 'We hebben teams om hun simulaties gevraagd om te zien hoeveel energie het wegdek in Las Vegas aan de banden geeft. We hebben ook al informatie gehad van de bedrijven die het asfalt hebben gelegd om te kijken hoe schurend het is, maar er zijn nog steeds veel vraagtekens', zo moet de Pirelli-chef toegeven. Volgens Isola zijn de omstandigheden vergelijkbaar met Bakoe, al is het tijdstip en dus de temperatuur wel anders dan de sessies in Azerbeidzjan.

'We kunnen de temperatuur niet een standje hoger zetten'

Als voorzorgsmaatregel kiest Pirelli voor de zachte kant van het bandenspectrum en dat is bedoeld om de rijders zoveel mogelijk grip te bieden. 'We kunnen niets aan het weer doen of de temperatuur een standje hoger zetten. We nemen wel de drie zachtste banden mee, om toch wat grip te genereren. Maar ik verwacht alsnog weinig grip.' De coureurs zijn niet snel tevreden en dat verwacht Isola ook in Las Vegas. 'Dus er zal worden geklaagd, en dat is ook prima. We doen er alles aan om het in goede banen te leiden.'