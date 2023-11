Remy Ramjiawan

Charles Leclerc zit in 2023 in de hoek waar de klappen vallen. De Monegask heeft, net als in 2022, wat pech en viel in de formatieronde in São Paulo uit met hydraulische problemen. Dat gebeurt op een saillant moment, want volgens Corriere della Sera is de vijfvoudig Grand Prix-winnaar op dit moment aan het onderhandelen over een nieuw contract bij Ferrari.

Voor Leclerc is het wederom een seizoen van vallen en opstaan. Zo wist de Ferrari-coureur vier pole positions te pakken in het huidige seizoen, maar is de enige overwinning voor de renstal uit Maranello naar teamgenoot Carlos Sainz gegaan. Het geluk is niet altijd aan de zijde van de Monegask, maar met Frédéric Vasseur aan het roer is er wel een nieuwe wind gaan waaien binnen de Scuderia en het concept voor de auto is ook omgegooid. Het lijkt dus met de toekomst van het team wel goed te zitten, maar de betrouwbaarheid is ook in 2023 een dingetje voor Ferrari.

Contractbespreking

De uitvalbeurt in São Paulo komt volgens het Italiaanse medium op een saillant moment, want de bespreking over een nieuw contract zou net zijn begonnen. Leclerc zou een auto eisen waarmee hij om het kampioenschap kan vechten, iets wat Ferrari al een aantal jaren niet heeft gehad. De 26-jarige Monegask heeft op dit moment nog een verbintenis met Ferrari tot het einde van 2024 en de verwachting is dat hij zal bijtekenen, maar de vraag is of er perspectief is op beterschap. 'Het vertrouwen in het project onder leiding van Fred Vasseur moet gevoed worden door concrete signalen', zo laat het Italiaanse medium optekenen.

2024 jaar van de waarheid voor Vasseur

In 2023 heeft Ferrari wederom te kampen met betrouwbaarheidsproblemen. Zo kon Carlos Sainz in Qatar bijvoorbeeld niet eens deelnemen aan de start van de race, vanwege technische problemen en Leclerc werd in Austin gediskwalificeerd. Het huidige seizoen wordt nog als een overgangsjaar gezien voor Vasseur, maar volgend jaar komt het team met een wagen die uit de hand komt van de Fransman.