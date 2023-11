Remy Ramjiawan

De Formule 1 denkt samen met Pirelli na over een nieuw type band die vanaf 2025 kan worden gebruikt. Zo is het idee van de sport om banden te introduceren die minder slijten, waardoor coureurs langer kunnen pushen.

Onlangs werd aangekondigd dat Pirelli tot en met 2027 de bandenleverancier van de Formule 1 blijft. Daarmee heeft de Italiaanse partij de samenwerking, die al vanaf 2011 loopt, kunnen verlengen. De enige andere concurrent was het Japanse Bridgestone, die in het verleden het rubber heeft geleverd voor de koningsklasse. De opdracht die Pirelli al jaren is meegegeven is om banden te produceren die na verloop van tijd minder worden, zodat coureurs pitstops moeten maken. Het zorgt ervoor dat coureurs vaak aan bandenmanagement doen, in plaats van voluit racen, maar dat kan mogelijk veranderen vanaf 2025.

'Bandenslijtage bevordert racen'

In gesprek met Motorsport.com legt Pirelli-chef Mario Isola uit dat bandendegradatie nodig is om pitstops te forceren. 'Zonder hoge degradatie is er geen reden om te mikken op een race met een tweestopper.' De kritiek die nu weleens wordt geuit is dat coureurs veel harder zouden pushen en dus meer actie zouden leveren, als het rubber het simpelweg langer uit zou houden, maar Isola ziet het precies andersom. 'Ik geloof ook dat het grootste deel van de actie op de baan te maken heeft met bandendegradatie en hoe je in staat bent om bandendegradatie te managen. Als je dat vermindert, ben ik ervan overtuigd dat het risico bestaat dat je een trein van auto's hebt, want het is duidelijk dat als jij kunt pushen, ik kan pushen, iedereen kan pushen.'

2025-banden

Het doel van de nieuwe banden is om de actie op de baan te verhogen. In de filosofie van Isola kan dat alleen maar gepaard gaan met bandenslijtage. Daarin probeert hij voor de ontwikkeling van de nieuwe banden een andere kant op te gaan. 'Wat we willen begrijpen is hoe we de actie op het circuit kunnen aanpassen en de degradatie kunnen verminderen. Dat is iets wat we kunnen doen. We moeten een band ontwerpen met een ander niveau van degradatie en we kunnen die optie in de toekomst overwegen. Maar het is belangrijk om te begrijpen of dit onbedoelde gevolgen heeft.' Uiteindelijk is het allemaal bedoeld om betere races te produceren. 'We moeten begrijpen wat goed is voor de sport, rekening houdend met het advies en het commentaar van de coureurs, maar in het belang van de sport', aldus Isola.