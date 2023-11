Brian Van Hinthum

Zondag 5 november 2023 23:20

Max Verstappen pakte zondag alweer zijn zeventiende overwinning van het seizoen op het circuit van Interlagos. De drievoudig wereldkampioen domineerde de Grand Prix van São Paulo en liet zich na afloop op de Red Bull-boardradio zelfs verleiden tot een kort optreden. De Nederlander zong namelijk mee met Tom Jones.

Verstappen wist de twintigste Grand Prix van het seizoen eigenlijk het hele weekend te domineren. De 26-jarige coureur pakte op vrijdag de pole position in de kwalificatie, kwam zaterdag als eerste over de streep in de Sprint Shootout en sloeg op zondag een aanval van Lando Norris af richting zijn zeventiende zege van het seizoen. Daarmee verscherpte hij natuurlijk zijn eigen record van meeste overwinningen in een seizoen en dat met nog twee races te gaan.

Zingende Verstappen

Na afloop van de klinkende zege volgde er een prachtig moment op de boardradio van Verstappen. Christian Horner vraagt aan de Nederlander of hij het volgende nummer herkent. Het gaat om Green Green Grass of Home van Tom Jones, een nummer waar Verstappen een speciale band mee heeft. Jos Verstappen draaide de uit 1967 daterende plaat immers regelmatig in de talloze ritjes met zijn zoon naar Italië. Hoewel Verstappen in eerste instantie weigert mee te zingen, laat hij zich toch overhalen en gaat hij even al zingend los op de boardradio. Een uniek moment.