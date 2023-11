Lars Leeftink

Vrijdag 3 november 2023 23:59

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vrijdag veroverde Max Verstappen pole position voor de F1 Grand Prix van São Paulo voor Charles Leclerc en Lance Stroll, terwijl de FIA drie gridstraffen uit zou delen na de kwalificatie. Verder was het doodstil toen de coureurs werden gevraagd naar de rechtszaak die gaande is wat betreft de titel van Lewis Hamilton in 2008, genoten de fans van de kwalificatie, maar zagen ze ook een deel van het dak van de grandstand vanwege het stormachtige weer instorten. Tevens vertelde Toto Wolff dat hij Verstappen na zijn 'Wikipedia-opmerking' meteen heeft gesproken. Dit is de GPFans Recap van 3 november.

Verstappen pakt pole in Brazilië

Max Verstappen heeft vrijdagavond pole position veroverd voor de Grand Prix van São Paulo. De Nederlander versloeg Charles Leclerc en Lance Stroll, in een sessie die vooral in het teken stond van de bizarre verandering van het weer tijdens Q3. Daar waar de coureurs hun eerste runs nog droog konden doen, werd het ineens donker boven Interlagos. Vervolgens begon het hard te regenen en waaien, waardoor Q3 niet meer hervat werd en een tweede run niet mogelijk was. Samenvatting lezen? Klik hier!

Fans zien Verstappen pole pakken in Brazilië: "De beste aller tijden"

Max Verstappen kreeg het vrijdag na een chaotische Q3 voor elkaar om pole position te veroveren voor de F1 Grand Prix van São Paulo in Brazilië. De Nederlander bleef Charles Leclerc en verrassing Lance Stroll voor. Toch was er bij de fans misschien nog wel meer aandacht voor iemand anders: Adriano. Meer lezen? Klik hier!

Twee plaatsen gridstraf voor Ocon, Gasly en Russell na hinderen tijdens kwalificatie

De FIA heeft na de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van São Paulo flink ingegrepen en drie gridstraffen uitgedeeld. George Russell, Pierre Gasly en Esteban Ocon kregen allemaal twee plaatsen gridstraf, terwijl Lance Stroll zou ontsnappen. Meer lezen? Klik hier!

Deel tribune grandstand stort in tijdens stormachtige omstandigheden in São Paulo

Nadat de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van São Paulo afgelopen was, is tijdens de stormachtige omstandigheden tijdens en na Q3 een deel van de tribune ingestort. Het lijkt te gaan om het dak van één van de grandstands. Informatie over mogelijke gewonden en de daadwerkelijke schade is nog niet beschikbaar. Meer lezen? Klik hier!

Pers vraagt coureurs naar rechtszaak titel Hamilton, oorverdovende stilte volgt

Mercedes-coureur Lewis Hamilton is in een juridische strijd verwikkeld geraakt om zijn wereldtitel van 2008. Oud-coureur Felipe Massa heeft namelijk een rechtszaak aangespannen tegen de FIA en het FOM om het Formule 1-kampioenschap op zijn naam te krijgen. In Brazilië werd de Brit, net zoals zijn collega's, gevraagd naar hun mening over de zaak. In plaats van een discussie, ontstond er vervolgens een lange periode zonder reactie. Meer lezen? Klik hier!

Wolff zocht contact met Verstappen na Wikipedia-uitspraak: "Heb Max berichtje gestuurd"

Toto Wolff, teambaas van Mercedes, maakte zichzelf niet echt populair toen hij zei dat het record van Max Verstappen niet zo veel voorstelde en dat zoiets puur voor Wikipedia is. Het gaat hierbij om een platform met statistieken waar toch niemand naartoe gaat. Het desbetreffende record, tien zeges op rij in F1, werd door Verstappen in 2023 verbroken. Wolff zegt nu dat hij al contact heeft gehad met Verstappen om duidelijkheid te verschaffen en verwarring te voorkomen. Meer lezen? Klik hier!

Ralf Schumacher over broer Michael: "Helaas is het leven soms niet eerlijk"

Er is sinds het verschrikkelijke ski-ongeluk van Michael Schumacher in 2013, weinig informatie in de media verschenen en dus komt er ook maar weinig naar buiten over zijn situatie. Zijn broer, Ralf Schumacher, weet uiteraard meer, maar in een recent interview wil ook hij niet te veel in detail treden over de huidige situatie. Meer lezen? Klik hier!