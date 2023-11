Lars Leeftink

Vrijdag 3 november 2023 22:02 - Laatste update: 22:23

Vrijdagavond veroverde Max Verstappen na een chaotische Q3 pole position voor de F1 Grand Prix van São Paulo in Brazilië. De Nederlander had, zo zagen ook de fans op social media, naast Charles Leclerc ook verrassing Lance Stroll naast zich staan na de sessie. Toch was er misschien nog wel meer aandacht voor iemand anders: Adriano.

De verrassende uitslag van de kwalificatie had vooral te maken met het feit dat het weer na de eerste run in Q3 ineens compleet bleek te veranderen. Het begon hard te waaien en regenen, waardoor er een rode vlag volgde en de kwalificatie voorbij was. De coureurs hadden daarnaast nooit in die omstandigheden hun tijden, die in droge omstandigheden waren gereden, kunnen verbeteren. Zo stond naast Verstappen en Leclerc dus ook Stroll op het podium.

Reacties fans

Na afloop ging het natuurlijk over Verstappen en hoe knap, maar ook saai, zijn prestaties volgens de fans zijn. Ook Aston Martin kreeg echter wat aandacht, terwijl veruit de meeste aandacht uit bleek te gaan naar Adriano. De voormalig voetballer van onder meer Internationale en tevens erg populair in Brazilië, mocht de band van Pirelli na de kwalificatie aan Verstappen uitreiken. Dit beviel de fans wel.

