Deel tribune grandstand stort in tijdens stormachtige omstandigheden in São Paulo

Lars Leeftink

Vrijdag 3 november 2023 21:04 - Laatste update: 21:23

Na de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van São Paulo op vrijdag is tijdens de stormachtige omstandigheden rondom Q3 een deel van de tribune ingestort. Het lijkt te gaan om het dak van één van de grandstands.

Op foto's op social media is te zien dat de schade behoorlijk groot is. Er is verder nog weinig informatie over de situatie, zoals eventuele gewonden, bekend. De situatie zorgde ervoor dat de sessie beëindigd werd met een rode vlag vanwege de stormachtige omstandigheden. Op de foto's is wel te zien dat de tribunes leeg zijn.

Q3 op Interlagos

Q1 en Q2 verliepen droog en zonder al te veel problemen met het weer, maar in Q3 werd het ineens enorm donker boven het circuit. De eerste run in Q3 kon vervolgens nog in droge omstandigheden gedaan worden, maar daarna was het klaar en begon het snel hard te regenen en waaien. De raceorganisatie besloot vervolgens de rode vlag te gebruiken om de sessie geforceerd ten einde te brengen. Max Verstappen veroverde zo pole position, voor Charles Leclerc en verrassing Lance Stroll.