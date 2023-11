Jeen Grievink

Vrijdag 3 november 2023 09:54 - Laatste update: 09:55

Mercedes-teambaas Toto Wolff maakte zich niet geliefd toen hij zei dat het record van Max Verstappen - voor de meeste overwinningen op een rij - niet zo veel voorstelde en dat zoiets puur voor Wikipedia is, een platform met statistieken dat toch niemand leest. Wolff zegt nu dat hij kort daarna contact heeft gehad met Verstappen om iets meer tekst en uitleg te geven.

Verstappen verbrak tijdens de Grand Prix van Italië een uniek record door daar zijn tiende opeenvolgende zege van het seizoen te boeken. Hiermee stootte hij Sebastian Vettel definitief van de troon. Een geweldige prestatie natuurlijk, maar Wolff kreeg een complimentje hierover na afloop van de race niet uit z'n kaken geperst. De Mercedes-teambaas deed er nogal laconiek over en stelde dat records hem niet zo veel boeien en dat deze statistieken puur iets zijn voor Wikipedia, een platform dat toch niemand leest. De uitspraken van Wolff deden behoorlijk wat stof opwaaien, zowel binnen als buiten de paddock. Wolff was er dan ook als de kippen bij om zijn uitspraken te nuanceren.

Wolff stuurde bericht naar Verstappen

Twee weken later in Singapore probeerde hij al wat meer tekst en uitleg te geven over zijn uitspraken, maar hij zocht ook persoonlijk contact met Verstappen, zo blijkt nu. In een interview met De Telegraaf erkent de Oostenrijker dat hij Verstappen een berichtje heeft gestuurd om zijn woorden te verduidelijken. "Ik heb Max een berichtje gestuurd om het uit te leggen en hij was er oké mee", zo vertelt de teambaas van Mercedes. "Als je de context niet kent, lijkt het net alsof ik zo’n geweldig record niet onderken."

Wolff verklaart Wikipedia-uitspraak

Maar wat bedoelde Wolff dan wel te zeggen met zijn Wikipedia-uitspraak? "Het ging erom dat Niki Lauda vroeger bij ons altijd moest lachen om records. Hij noemde het een overblijfsel van het verleden en keek altijd vooruit. Dat is het verhaal dat erachter zat, maar het was niet het meest intelligente wat ik ooit heb gezegd", aldus Wolff.