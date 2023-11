Jeen Grievink

Lewis Hamilton (38) dreigt in de rechtbank zijn wereldtitel van 2008 te gaan zien sneuvelen. Oud-coureur Felipe Massa heeft een rechtszaak aangespannen tegen de FIA en het FOM om het Formule 1-kampioenschap op zijn naam te krijgen. In Brazilië werden Hamilton en zijn collega-coureurs gevraagd naar hun mening over de zaak, maar in plaats van een discussie ontstond er een oorverdovende stilte.

Hamilton heeft op dit moment zeven wereldtitels achter zijn naam staan, waaronder eentje uit 2008. Echter, tijdens dat jaar vond de zogenoemde Crashgate plaats. Tijdens de Grand Prix van Singapore parkeerde Nelson Piquet, destijds coureur van Renault, zijn auto opzettelijk in de muur om teamgenoot Fernando Alonso te helpen. Dit gaf Piquet recentelijk zelf toe en sindsdien is Massa, die in dat seizoen de wereldtitel op één punt misliep, een rechtszaak begonnen vanwege matchfixing. Hij sleept het FIA en het FOM voor het gerecht en hoopt de wereldtitel van 2008 alsnog op zijn naam te krijgen. Tijdens de persconferentie in Brazilië werden Hamilton en de andere aanwezige coureurs gevraagd naar de aanstaande rechtszaak, maar er volgde een ongemakkelijke stilte.

Ongemakkelijk moment tussen pers en coureurs

Het is overduidelijk een ongemakkelijk onderwerp, want als er vanuit de zaal met journalisten een vraag komt over de juridische strijd die Massa voert tegen de wereldtitel van Hamilton uit 2008, volgt er een ongemakkelijke stilte. De coureurs willen er het liefst niet op reageren. Her en der kwam er uiteindelijk wel iets uit, maar niet meer dan een neutraal en politiekcorrect antwoord. "Ik heb er geen mening over", zo was het enige dat bijvoorbeeld Carlos Sainz erover te zeggen had. Ook Charles Leclerc, Valtteri Bottas en Logan Sargeant wilden er niets over kwijt.

Hamilton besteedt geen aandacht aan zaak Massa

Hamilton, hoofdrolspeler in het verhaal, weigerde ook inhoudelijk in te gaan op de zaak. Hoewel de zaak niet tegen hem persoonlijk is, kan hij wel z'n wereldtitel kwijtraken. Toch zegt de 38-jarige coureur er niet mee bezig te zijn. "Ik besteed er eerlijk gezegd geen aandacht aan", zo luidde het korte antwoord.