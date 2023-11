Verstappen pakt op tijd pole voor regen in São Paulo, Aston Martin verrast op tweede rij

Vincent Bruins

Vrijdag 3 november 2023

Max Verstappen heeft de kwalificatie voor de Grand Prix van São Paulo als snelste afgesloten. De Nederlander klokte een 1:10.727 en heeft daarmee pole position gepakt op Autódromo José Carlos Pace. De Red Bull Racing-coureur zal op de voorste startrij vergezeld worden door Charles Leclerc. Aston Martin verraste met Lance Stroll en Fernando Alonso op P3 en P4.

De vrijdag op Interlagos, gelegen tussen de meren Represa de Guarapiranga en Represa Billings, werd om 15:30 uur Nederlandse tijd afgetrapt met de eerste en enige vrije training waarin Carlos Sainz het snelst was voor Ferrari-teamgenoot Leclerc. Twee en een half uur na het einde van die sessie, om 19:00 uur Nederlandse tijd, had de kwalificatie moeten beginnen, maar deze werd met een kwartier uitgesteld, omdat de baan extra schoongemaakt moest worden. De buitentemperatuur was 30 graden Celsius en de baantemperatuur was 40 graden Celsius. Er stond een noordenwind van zo'n 7 à 8 kilometer per uur. De kans op neerslag was maar liefst 60%.

Russell snelste in Q1, teleurstelling voor Alfa Romeo en AlphaTauri

Omdat er buien in de buurt van Interlagos waren, wilden teams niet het risico nemen om pas laat naar buiten te gaan, wanneer het mogelijk nat kon zijn. Dus gingen alle twintig coureurs direct naar buiten, toen het licht op groen ging voor Q1. Lando Norris klokte de snelste tijd in de eerste run met een 1:10.623. Hij ging een kwart van een seconde harder dan landgenoot Lewis Hamilton. Max Verstappen vonden we op de derde plek voor Pierre Gasly die bij de uitgang van de pitstraat een langzaam rijdende George Russell tegenkwam - een "gevaarlijke" situatie die vervolgens ook door de wedstrijdleiding werd genoteerd. Halverwege Q1 gingen Leclerc, Oscar Piastri en Lance Stroll nog sneller dan Norris. Sergio Pérez stond een tijdje op P19, maar zou opschuiven naar de zesde stek achter Verstappen. Aan het eind van de sessie stond Russell bovenaan met een 1:10.340, 0.096 seconden voor Verstappen. Nico Hülkenberg verraste met de vierde stek met Haas-teamgenoot Kevin Magnussen op de achtste plek. De AlphaTauri's van Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo gingen niet door naar Q2 evenals Logan Sargeant en de Alfa Romeo's van Valtteri Bottas en Zhou Guanyu. De Alpines van Gasly en Esteban Ocon werden genoteerd voor het ophouden van Pérez bij pit exit.

Norris een tiende onder Verstappen, Stroll verrast

Tijdens de tweede kwalificatiesessie bleef er een dreiging van regen en hier en daar viel er ook een druppeltje. Verstappen stond bovenaan na de eerste run in Q2 met een 1:10.162. Hij werd op de voet gevolgd door Sainz, Russell en de McLarens van Norris en Piastri. Zijn Red Bull-teamgenoot Pérez was twee tienden langzamer en stond achtste achter Leclerc en Hamilton, maar nog net voor Stroll. Hülkenberg en Magnussen stonden net buiten de top tien achter Ocon. Norris ging uiteindelijk nog 0.141 seconden harder dan Verstappen en sloot Q2 als snelste af. Hülkenberg liep Q3 mis op 0.172 seconden en ook Ocon, Gasly, Magnussen en Albon gingen niet door. McLaren, Red Bull, Aston Martin, Ferrari en Mercedes gingen door naar Q3 om de strijd aan te gaan voor de top tien posities.

Verstappen pakt pole, Aston Martin op tweede rij

Een haast zwarte muur van een regenbui trok op hoge snelheid richting het circuit en dus was het cruciaal om zo snel mogelijk een goede tijd te klokken aan het begin van Q3. Verstappen kwam bovenaan de tijdenlijst terecht met een 1:10.727 en was daarmee drie tienden sneller dan Leclerc. Stroll kwam uit het niets op de derde positie terecht voor Aston Martin-teamgenoot Alonso en Hamilton. De top tien werd gecompleteerd door Russell, Norris, Sainz, Pérez en Piastri. Laatstgenoemde spinde en maakte zijn ronde niet af. Pérez moest afremmen vanwege de gele vlaggen en bleef dus steken op P9. Halverwege Q3 leek het wel nacht en het kwam dan ook met bakken uit de hemel, en dus kon niemand meer zijn tijd verbeteren. De sessie eindigde met de rode vlag.