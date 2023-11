Vincent Bruins

Fernando Alonso pakte tijdens de Formule 1 Grand Prix van São Paulo eindelijk weer een podiumpositie. Dit kwam na twee uitvalbeurten voor de Aston Martin-coureur en een periode van meer dan twee maanden zonder een bokaal te hebben verdiend. Teambaas Mike Krack heeft in aanloop naar de Grand Prix van Las Vegas uitgelegd dat het team dag en nacht werkte om uit de dip te komen.

Alonso begon het seizoen in de verrassend snelle AMR23-bolide met zes podiums in de eerste acht Grands Prix. Na een aantal puntenfinishes in of dichtbij de top vijf excelleerde hij in de lastige, wisselvallige weersomstandigheden op Zandvoort om een tweede plaats te pakken achter Max Verstappen. Het team waar Lawrence Stroll de eigenaar van is, kwam vervolgens in een flinke dip terecht. Alonso werd vijftiende in Singapore, viel uit in Texas vanwege schade aan de vloer en ook in Mexico-Stad bereikte hij het zwart-witgeblokt niet na contact met Valtteri Bottas. Aston Martin verloor de vijfde plek in de tussenstand aan McLaren, maar lag in Brazilië dan eindelijk weer op podiumkoers. Alonso versloeg Sergio Pérez in een fotofinish voor de derde stek. Lance Stroll behaalde op het circuit van Interlagos met P5 zijn een na beste resultaat van het seizoen.

Tripleader was afzien

"We zijn bij elkaar gebleven in moeilijke tijden," vertelde Krack tegenover de aanwezige media, geciteerd door RACER. "Na Zandvoort hadden we een paar races die niet sterk waren. We hadden de tripleheader [Austin, Mexico-Stad en São Paulo] wat afzien was qua werkdruk, reizen, tijdzones, hitte en een boel werk met weinig resultaat. Om vervolgens terug te komen op de manier als wij deden, denk ik dat dat komt door iedereen in ons team, en door het samenwerken, de teamwork op de baan, met de fabriek en op de campus. We hebben alle mensen."

Lichten gingen niet uit

De Luxemburgse teambaas benadrukte dat Aston Martin dag en nacht bezig was in de fabriek om uit die dip te komen. "De lichten gingen in die tijd niet uit, geloof me maar. Dit laat zien dat als je een sterk team bent, en je kan elkaar vertrouwen en in elkaar geloven, dan kan je ongelooflijke dingen voor elkaar krijgen. [In Mexico-Stad] stonden we aan de andere kant van de grid. Je ziet dat het soms nou eenmaal zo gaat. Maar na Mexico, de reactie die we als team hebben laten zien, toont dat we flink aan de bak zijn geweest." Krack erkende dat Aston Martin resultaten in 2023 heeft opgeofferd om meer te leren over de auto van 2024 en de ontwikkeling ervan.