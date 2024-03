Sergio Pérez werd tweede in de Formule 1 Grand Prix van Saoedi-Arabië ondanks een tijdstraf van vijf seconden. Daniel Ricciardo gooide echter bijna roet in het eten, zo legde Helmut Marko uit na de race op het Jeddah Corniche Circuit.

Max Verstappen wist op de zaterdag in Djedda zijn negende overwinning op rij en honderdste podium uit zijn F1-carrière te behalen. Pérez zorgde net als in de seizoensopener in Bahrein voor een één-tweeresultaat voor Red Bull Racing. De Mexicaan had nog wel een tijdstraf van 5 seconden gekregen, maar zijn voorsprong op Charles Leclerc was groot genoeg waardoor hij geen positie verloor. De Ferrari van Leclerc maakte dus het podium af voor Oscar Piastri, Fernando Alonso, George Russell en debutant Oliver Bearman. De VCARB-bolides van het Red Bull-zusterteam vonden we helemaal achteraan het veld. Daniel Ricciardo spinde zelfs nog in de slotfase en werd zestiende achter teamgenoot Yuki Tsunoda. Marko vreesde voor een Safety Car-periode.

Ricciardo in de rondte

Net als na de race op het Bahrain International Circuit had de hoofdadviseur van Red Bull ook nu weer complimenten klaarliggen voor Pérez. "De auto was goed op ieder niveau, de bandenslijtage was op zich prima, en ook al was het misschien niet zo leuk voor de kijkers, we hebben gedomineerd. Het was een goede race van Pérez. Hij haalde Leclerc relatief snel in en creëerde vervolgens een gat van 5 seconden," aldus Marko bij Sky Deutschland. "Daarna reed hij eigenlijk dezelfde rondetijden als Max, dus daar zijn we erg tevreden over." Verstappen reed ook niet zomaar weg van zijn teamgenoot. Waar zijn voorsprong in Bahrein nog 22 seconden was, was het nu in Saoedi-Arabië 8 seconden, exclusief de tijdstraf van Pérez. Marko vreesde voor een neutralisatie in de slotfase wat tot gevolg zou hebben dat iedereen weer dicht achter Pérez zou zitten. "Godzijdank was er geen Safety Car aan het einde van de race, want daar waren we wel bang voor. Ricciardo dreigde die te veroorzaken. Anders waren we de tweede plek van Pérez kwijt." De Australiër ging achterwaarts door de eerste bocht, toen hij door Pérez op een ronde werd gezet.

