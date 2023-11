UPDATE: 'Grand Prix van Abu Dhabi 2023 niet in gevaar'

Redactie

Donderdag 2 november 2023 13:09 - Laatste update: 13:48

De kans is groot dat de Grand Prix van Abu Dhabi niet wordt verreden vanwege de situatie in het Midden-Oosten, zo meent Formu1a.uno in ieder geval te weten. Later vandaag zou er een definitief besluit genomen worden.

De Grand Prix van Abu Dhabi vormt sinds enkele jaren traditiegetrouw de seizoensafsluiter in de Formule 1. Het raceweekend in de Verenigde Arabische Emiraten staat gepland voor het weekend van zondag 26 november. Volgens buitenlandse media is het echter nog maar de vraag of deze Grand Prix wordt verreden. De organisatoren van het evenement zouden in overleg zijn met de Formule 1 en de FIA vanwege de situatie in het Midden-Oosten. Naar verluidt zou er later vandaag een beslissing worden genomen over het al dan niet door laten gaan van de race. Officieel is er hierover echter niets bekend.

Artikel gaat verder onder video

UPDATE 13:09 Formule 1-journalist Chris Medland meldt op X dat de Grand Prix van Abu Dhabi niet in gevaar is. "Er gaan wat verhalen rond dat de Grand Prix van Abu Dhabi dit jaar in gevaar is. De Formule 1 heeft gezegd dat dit niet het geval is", leest het. "Mij is verteld dat er geen beslissing is die moet worden genomen, in tegenstelling tot wat sommigen beweren. De race staat niet op losse schroeven."

Some reports circulating that this year's Abu Dhabi Grand Prix is at risk - F1 has stated that is not the case.



Am told there is no decision that needs to be made as some have claimed, and the race is not in doubt #F1 — Chris Medland (@ChrisMedlandF1) November 2, 2023

