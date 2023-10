Redactie

Maandag 30 oktober 2023 14:41 - Laatste update: 14:53

Er gaat op social media een hardnekkig gerucht rond. In de wandelgangen wordt er namelijk gesproken over een mogelijke ruil van Fernando Alonso en Sergio Pérez voor het 2024-seizoen. Diverse Formule 1-promintenten praten over een flink gerucht, maar onthullen de inhoud er niet van.

De feiten leggen uit dat Pérez nog altijd een verbintenis heeft om ook in 2024 als teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing te rijden en Alonso heeft nog altijd een verbintenis met Aston Martin. Over de motivatie en de kwaliteit van de tweevoudig wereldkampioen twijfelt bijna niemand, maar het materiaal laat de Spanjaard de afgelopen wedstrijden in de steek. Pérez kent een seizoen van vallen en opstaan. De Mexicaan wilde voor het thuispubliek schitteren, maar beging de zoveelste fout van het seizoen. Hij elimineerde zichzelf door in de eerste bocht op het Autódromo Hermanos Rodríguez Charles Leclerc voorbij te willen gaan, maar te vroeg instuurde.

'Alonso en Pérez ruilen van team'

Volgens PressRacing is er een ruildeal in de maak tussen Aston Martin en Red Bull Racing. Het zou dan gaan om de posities van Pérez en die van Alonso. Het wordt gevoed door diverse prominenten die op X (voormalig Twitter) nogal mysterieuze tweets de wereld in hebben gestuurd. De Spaanse Formule 1-journalist Albert Fabrega was de eerste die meldde dat er in de paddock wat speelt: 'Ik wil het gerucht niet geloven dat ze mij nu in de paddock hebben verteld. Nee.' Daarmee hint de Spanjaard op iets groots dat ons te wachten staat.

No me quiero creer el rumor que me han dicho ahora en el paddock. No. — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) October 30, 2023

Het wordt bevestigd door Daniel Bialy van het Poolse F1talks: "Hou je van de geur van versgemalen...geruchten in de ochtend? Alonso verlaat Aston Martin en het team staat op het punt van eigenaar te veranderen. Op dit moment is dit slechts een wild gerucht en we zullen snel zien in hoeverre het bevestigd wordt."

'Pérez kan Aston Martin uit financiële problemen helpen'

Alonso zou de organisatie van Lawrence Stroll kunnen verlaten, vanwege financiële problemen. Hoewel Alonso telkens wordt geprezen voor zijn kunsten achter het stuur van de AMR23, zou het team op financieel gebied verliezen boeken. In het rapport dat Aston Martin in 2022 zelf uitgaf, bevestigde het team dat het dat jaar zo'n 64,6 miljoen dollar aan verliezen had. Alonso is grootverdiener binnen de renstal en Pérez zou iets minder dan de helft van wat de Spanjaard binnenkrijgt, opstrijken. Daarnaast neemt de Mexicaan ook nog sponsoren mee en dus zou het financiële plaatje er bij Aston Martin iets rooskleuriger uitzien met de Mexicaan aan boord.

