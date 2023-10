Remy Ramjiawan

Woensdag 25 oktober 2023 11:16

Bandenleverancier Pirelli heeft voor de Grand Prix van Mexico gekozen voor de zachte kant van het spectrum en neemt de C3, C4 en C5-banden mee naar de volgende race. Daarnaast onthult Mario Isola dat de coureurs tijdens de vrije training gebruik kunnen maken van de experimentele C4-band.

De Italiaanse bandenleverancier kiest voor de zachte kant van het spectrum, in de hoop dat er veel verschillende strategieën zullen worden toegepast voor de Grand Prix van Mexico. Afgelopen seizoen koos Pirelli voor de C2, C3 en C4-banden en dat zorgde ervoor dat de teams slechts éénpitstop hadden uitgevoerd. De voornaamste keuze vorig jaar was een start op soft, om vervolgens over de stappen op de mediumbanden. Dat wil Pirelli voor komend weekend voorkomen.

Grand Prix van Mexico

Over de bandenkeuze legt Isola uit: "Dit zou moeten leiden tot een grotere variëteit aan strategiekeuzes gedurende de race, waardoor ook een tweestopper mogelijk wordt." Het 'oprullen' van de banden, ook wel graining genoemd, is een veelgehoorde klacht in Mexico en dat wordt ook dit weekend weer verwacht. Daarnaast houdt Pirelli ook rekening met het verschil van temperatuur aan het begin van de race, ten opzichte van het einde van de race en de daarbij behorende groeiende bandenslijtage.

Wat betreft de experimentele C4: "Tijdens de twee uur durende vrije training op vrijdag krijgt elke coureur twee sets van deze nieuwe prototypen om naar eigen inzicht te gebruiken. Zodra we alle gegevens hebben geanalyseerd, zullen we beslissen of we deze versie homologeren voor gebruik in 2024 of niet."